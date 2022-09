เจริญชัยหม้อแปลงฯ เปิดตัวนวัตกรรมเล็กที่สุดในโลก งานTEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022

“เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดตัวนวัตกรรมเล็กที่สุดในโลก Lahmeyer Charoenchai Slim ต่อยอดระบบไฟฟ้าใต้ดินที่มีทางเท้าแคบหรือมีฟุตบาทไม่เพียงพอในการติดตั้งในงาน"TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022"กล่าวว่า เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกระตุ้นการเติบโตฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดและร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยด้วยอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดิน.โดยเข้าร่วมงาน TEMCA METAVERSE FORWARD>>GOOD (เทมก้า เมตาเวิร์ส ฟอร์เวิร์ด กู้ด) งานแสดงสินค้า M&E Hybrid โลกนฤมิตวิศวกรรมงานระบบ "TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022"งานแสดงสินค้าและการสัมมนาในรูปแบบการผสมผสานทั้ง On Ground และ Online ในโลกเสมือนจริง Metaverse จักรวาลนฤมิตสุดล้ำ "M&E Virtual Exhibition" เชื่อมโยงโลกเสมือนจริงของวิศวกรรมงานระบบอย่างไร้ขีดจำกัด ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศใน วันที่ 2-3 กันยายน 2565ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปโดยได้จัดแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์หลักในการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าใต้ดิน หรือที่เราเรียกกันว่า Unit Substation โดย เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น เป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “A Journey to Prosperity” เจริญชัยเรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมและเติบโตเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด โดยมีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทั่วประเทศ ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราเป็นผู้นำในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดิน Lahmeyer Unit Substation และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ล่าสุด Unit Substation ที่เล็กที่สุดในโลก Lahmeyer Charoenchai Slimทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดระบบไฟฟ้าใต้ดินที่มีทางเท้าแคบหรือมีฟุตบาทไม่เพียงพอในการติดตั้ง Unit Substation นอกจากนี้ บริษัท เจริญชัย.ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านโครงการมหานครไร้สายทั้งกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ทั้ง 3 Smart เช่น ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับการพัฒนาเมืองสู่ CBD Smart City, ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับการพัฒนาเมืองสู่ Smart City of Culture, ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับการพัฒนาเมืองสู่ Smart City of Attraction ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพและจังหวัดต่างๆของประเทศไทย เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา อุบล หาดใหญ่ เป็นต้นผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้า Lahmeyer Charoenchai Slimเป็น Unit Substation ที่เล็กที่สุดในโลก เหมาะกับทางเท้าที่แคบๆแบบฟุตบาทบ้านเรา. ที่วันนี้บูธเจริญชัยนำมาจำลองติดตั้งให้ดูว่า บนทางเท้าแคบๆแบบนี้เมื่อติดตั้ง Unit Substation แล้วก็ยังสามารถเดินผ่านได้อย่างสะดวก ทำกิจกรรมต่างๆได้ ถ้าเป็นบ้านเราที่เห็นๆกิจกรรมตามฟุตบาท ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือไม่ก็ การเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้าง ประชาชนเดินผ่านไปมารู้สึกปลอดภัย บางคนมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่รู้สึกกลัวอันตรายใดๆ ไม่เหมือนหม้อแปลงที่อยู่บนเสา หรือระบบสายอากาศ เมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็ไม่อยากเข้าใกล้โดย Lahmeyer Charoenchai Unit Substation แลนด์มาร์คของระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้ามั่นคงมีความปลอดภัยสูงสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็น Smart Life สร้างความเจริญของเมืองให้เป็น Smart City สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน เมื่อเห็นตู้Lahmeyer Charoenchai Unit Substationที่ไหน นั่นก็แสดงว่า ชุมชนหรือพื้นที่แห่งนั้นมีความเจริญ