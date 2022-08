ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แนะตัวเลือกการรักษาใหม่ ช่วยผู้ป่วยหายขาด พร้อมเดินหน้าจัดงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข” ครั้งที่ 8

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดยพบผู้ป่วยทั่วโลกรวมกว่า 600,000 ราย ส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวอยู่สูงถึง 7,000 ราย และมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma: NHL) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นตามอายุ และชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma: HL) ซึ่งมักพบมากในผู้ป่วยช่วงอายุ 20-30 ปี แม้ว่าสาเหตุการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลทางการแพทย์และเข้าถึงแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โรคนี้ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ แม้จะอยู่ในระยะท้ายๆ ของโรคก็ตามความท้าทายของการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออาการแสดงของโรคในระยะแรกคล้ายกับอาการที่พบได้ในโรคอื่นๆ เช่น การพบก้อนโตตามบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น คอ รักแร้ ขาหนีบ โดยก้อนเหล่านั้น กดแล้วไม่เจ็บ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังมีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน หรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจมีอาการปวดท้องและท้องอืดร่วมด้วย เนื่องจากมีก้อนโตภายในช่องท้อง ดังนั้น การหมั่นสังเกตร่างกายตนเองเป็นประจำ และปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยทันทีเมื่อพบความผิดปกติ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเพิ่มโอกาสการหายขาดจากโรคได้ นอกจากนี้ ระหว่างเส้นทางการรักษา การดูแลและความใส่ใจจากผู้ดูและและครอบครัวยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้อีกด้วยปัจจุบัน แนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มี 4 วิธี ได้แก่ 1. การใช้เคมีบำบัด 2. การใช้ยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมีบำบัด 3. การฉายแสง สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดหรือก้อนมะเร็งที่โตเฉพาะที่ และ4. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด(สเต็มเซลล์) ในผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจำนวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้นทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่เคยผ่านการรักษามาก่อน ตอบสนองต่อการรักษา ขณะที่ผู้ป่วยอีกกว่า40 % ไม่ตอบสนองเลย [1] ล่าสุดจึงมีการคิดค้นตัวยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีขนานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นการรักษาขนานแรก(first-line treatment) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยผ่านการรักษา และผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำแต่ไม่สามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้ โดยตัวเลือกการรักษาใหม่นี้ นอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์การรักษามีแนวโน้มเป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว ยังไม่พบผลข้างเคียงที่แตกต่างจากการรักษาที่เคยมีมาในอดีต ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติ” เนื่องในวันรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma Cancer Awareness Day) ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย และสถานพยาบาลอีกกว่า13 แห่ง จัดงานเสวนา “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around" ครั้งที่8 ในหัวข้อBeyond Miracle ในวันอาทิตย์ที่18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา12.30 – 16.00 น. ณ ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนEden ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น- การบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ในหัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง”- ถาม-ตอบ ไขข้อข้องใจด้านนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ- ปลุกพลังใจและเต็มอิ่มกับความบันเทิง ในช่วง “Beyond Miracle Concert” โดยวง Yes Indeed- ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพยนต์สั้นเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค- พบนักแสดงขวัญใจชาวไทย คุณสาริน รณเกียรติ(อิน) พร้อมร่วมสนุกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ- แบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจนหายขาด โดย คุณอริสา กลิ่นชาติ(แอร์) และคุณณัชชา พงษ์ภูริพัฒน์(ตาล)ผู้