DITP ขนทัพสุดยอด ต้นแบบ OTOP “โกอินเตอร์" โชว์พร้อมจำหน่าย ชั้น 5ไอคอนสยาม 24-29 ส.ค.นี้

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดง Mini Trade Show และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยมีนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ชั้น 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล “OTOP Premium Go Inter” ครั้งที่ 7ภายในงานมีการจัดกิจกรรม Mini Trade Show การแสดงต้นแบบสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ในกลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากโครงการ “OTOP Premium Go Inter” ครั้งที่ 7 จำนวนเกือบ 200 รายการ ของผู้ประกอบการ จำนวน 42 ราย การเสวนาเรื่อง GLOW … OTOP Premium go Inter ปีที่ 7 เผยกลยุทธ์ปั้นผู้ประกอบการ ‘โก’ อินเตอร์ โดย 4 Design Directors ของโครงการฯ และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)เปิดเผยว่า โครงการ OTOP Premium Go Inter จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการโอทอปเชิงลึก ด้วยแนวคิดที่สอนให้ผู้ประกอบการตกปลาได้เอง ผ่านการดึงอัตลักษณ์และทักษะเฉพาะของผู้ประกอบการแต่ละราย นำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และขยายช่องทางตลาดสู่สากลได้จริง ปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ขนานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ “เมกะเทรนด์โลก” ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCGMini Trade Show เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึก ได้มีโอกาสทดสอบตลาดจริงผ่านเวทีการค้าระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญคู่ค้าที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ธุรกิจค้าออนไลน์ โรงแรม ร้านค้าปลีกที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว และอื่นๆ มาร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพจากผู้ประกอบการ 19 ราย ไปจัดแสดงและทดสอบตลาดที่งานแสดงสินค้า Tokyo International Gift Show Autumn ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565การแสดงต้นแบบสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ในกลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากโครงการ “OTOP Premium Go Inter” ครั้งที่ 7 จำนวนเกือบ 200 รายการ ของผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก จำนวน 42 ราย ภายใต้การบ่มเพาะที่เข้มข้นจากกูรูด้านการออกแบบระดับสากล อาทิ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร, คุณภูเมศร์ เตชะบรรเจิด, คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี และคุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ เพื่อพัฒนาผลงานผู้ประกอบการให้มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถขายได้จริง แต่คงไว้ซึ่งจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายไว้ได้อย่างลงตัว สามารถนำไปต่อยอดสู่กลุ่มลูกค้าและเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกล่าวถึงการสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การสนับสนุนในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ “ไอคอนคราฟต์” ที่ต้องการเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้ต่อยอดความสามารถ เพิ่มคุณค่าในผลงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสและให้พื้นที่จัดแสดงและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลงานในโครงการต่างๆ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทางไอคอนคราฟต์ จึงพร้อมที่จะสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนรายชื่อผู้ประกอบการ รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบไทยมีช่องทางจัดจำหน่ายในตลาดอีกด้วย”