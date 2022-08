ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จับมือ OTOP สระแก้ว - ปทุมธานี จัดแสดงสินค้า ยกระดับโอทอปสู่ตลาดออนไลน์ ดึง "ดีเจ ต้นหอม" ร่วมไลฟ์สดตลอดงาน

ภ์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย จัดงานแสดงและแนะนำสินค้า (Showcase) THE POWER OF LOCAL PRODUCTS : Fashion & Lifestyle Showcase โดยมีสินค้าเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (Food) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า (Fashion) ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ 1)เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผู้ประกอบการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสู่ชุมชนในการเพิ่มมูลค่าและแข่งขันทางการตลาดได้โดยภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการขาย โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้พิธีกร นักแสดงชื่อดัง และพ่วงตำแหน่งยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากพร้อมกับร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดเพื่อชุมชน VRU Marketplace โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และการเสวนาบันไดสู่ความสำเร็จ ในหัวข้อ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติจากงานวิจัยสู่การประกอบธุรกิจ Fashion ตามแนวคิด BCG Model โดยอาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดง การเพ้นท์ลายผ้า “ลายดอกบัวแห่งเมืองปทุมธานี” โดยผู้ประกอบการผ้าเขียนลาย คุณสุรางรัตน์ สมุทรกลิน และการประมูลสินค้า 3 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย และ กระเป๋าปางสีดา รวมถึงจัดจำหน่ายผ่านการไลฟ์สด ช่องทางออนไลน์ และปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ ภายใต้ธีม “BCG Economy and Equality Lifestyle and Fashion” โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร ของใช้ไลฟ์สไตล์ เสื้อผ้า และ ผลิตภัณฑ์ ECO Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และเลือกซื้อสินค้าได้ภายในงานทั้ง ช่องทางออนไลน์ ที่ผ่านการไลฟ์สด ทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ VRU-Marketplace Fanpage อีกทั้งสามารถเข้าชมสินค้าและเลือกซื้อทางออฟไลน์ ได้ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์