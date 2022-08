Candy Afterdark กัญชาในแบบ “กัมมี่” โดนใจต่างชาติ เจ้าของไม่หวงสูตรพร้อมเปิดสอนทุกคน

ผลิตภัณฑ์กัญชา แข่งกันเปิดตัวสารพัดรูปแบบ หวังช่วงชิงตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ และ Candy Afterdark ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มุ่งเน้นการทำผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ “กัมมี่” โดย “รักสรัลรักษ์ จง” ( แคนดี้) CEO & Co founder บริษัท Candy Afterdark เจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมาให้ดีที่สุด เพื่อที่จะตอบโจทย์ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศ ที่กำลังมองผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสุขภาพจากประเทศไทย และไม่ผิดหวัง เพราะหลังจากเปิดตัว กัมมี่ Candy Afterdark ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รู้จัก ต่างชื่นชอบและให้การยอมรับตัวกัมมี่ สร้างรายได้จำนวนมากให้กับ “แคนดี้”โดยเธอเป็นผู้วางแผน ตั้งแต่การหากัญชาที่คัดเฉพาะแปลงออกานิกส์ มาสกัดเป็นน้ำมัน แล้วนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ “กัมมี่” เนื่องจากมีกลุ่มเพื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ รู้จัก คุ้นเคย กับ กัญชา เพราะใช้ในการรักษาโรค และบำรุงสุขภาพ กันมาอย่างยาวนาน จึงทำออกมาในรูปของอาหาร ที่ฝรั่งจะสามารถรับประทานได้แก้ไขมาหลายวิธีก็ไม่หาย จึงตั้งใจว่า จะต้องหาวิธีการรักษาแม่ ให้ได้ เพราะตัวเองก็จบวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้ถึงสรรพคุณกัญชาว่าเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถช่วยในด้านนี้ แต่ ณ ตอนนั้นยังไม่สามารถทำอะไรได้ กัญชายังเป็นเรื่องไกลตัวและผิดกฎหมาย จนรัฐบาลประกาศจะเปิดเสรีกัญชา ก็เริ่มคิดว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างจากพืชที่ครั้งนึงเราก็เคยคิดว่า มีสรรพคุณที่เยี่ยมยอดในหลายเรื่อง และเป็นที่นิยมในต่างประเทศง เธอบอกว่า มันไม่ได้สำเร็จในครั้งแรก ลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน เพราะการใช้นำมันกัญชามาเป็นส่วนผสมเพื่อให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ทำได้ยากมาก แต่สุดท้ายได้คิดสูตร สัดส่วนของส่วนผสมได้ลงตัว และได้ทดลองใช้กับ แม่ ซึ่งเห็นผลดีมาก เพราะแม่นอนหลับได้ดีในรอบ 20 ปี จึงคิดว่าน่าจะทำออกมาจำหน่ายได้จึงได้ ส่งให้เพื่อน ๆ ได้ทดลองชิม เพื่อนๆ บอกว่า นี่เป็นกัมมี่ที่อร่อยมาก ตั้งแต่กินมา ให้ทำขายเถอะ เขาจะเป็นลูกค้าเอง เพราะมาอยู่เมืองไทย เมื่อก่อนหาซื้อไม่ได้ ปัจจุบันจะหาที่ถูกใจก็ยาก ก็เลยเกิดบอกต่อ ปากต่อปาก จนปัจจุบันมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเป็นจำนวนมาก ลูกค้ากว่า 90% เป็นต่างชาติ ที่ปักหลักทำงานใน จ.เชียงใหม่ หลากหลายอาชีพ และเริ่มขยายไปสู่เมืองที่มีชาวต่างชาติพำนักพักอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานีจากวันแรกของการทดลองจนถึงวันที่ผู้คนให้การยอมรับ กว่า 2 ปี แห่งการลองผิดลองถูก แคนดี้บอกว่า วันนี้มีความภูมิใจมากที่สามารถทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองได้ เธอเชื่อว่า นอกไปจากความพยายามแล้วส่วนหนึ่งมาจากโชคชะตา เพราะเธอเคยโลดแล่นอยู่ในแวดวงการทำงานแบบมนุษย์เงินเดือน และแม้ว่าเธอจะทำมันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำงานอยู่ได้ราว 3 ปี ก็ตัดสินใจแต่งงานกับนักธุรกิจจากสิงคโปร์ และได้ลาออกจากงานไปทำงานส่วนตัวหลายอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ Gig worker คือ ทำงานแบบ Work from home ขณะนั้นคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้นัก โดยงานที่รับผิดชอบคือ Web Evaluator สรุปข่าวและประเมินแต่ละเว็บว่านำเสนอข่าวมีความเหมาะสมหรือไม่แค่ไหน นอกจากนี้ยังได้ทำธุรกิจ ส่งออก นำเข้า หลายอย่าง และได้มาเป็นโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ให้กับนักธุรกิจมาเลเซียพอจบโครงการ ก็คิดว่าควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเลือกที่จะทำในสิ่งที่ชอบคือ ขายชุดชั้นในทางไอจี งานนี้จริงจังมากและคิดว่าใช่ เลยลงทุน ผลิตกล่อง ปั๊มสติกเกอร์ ทำทุกอย่าง และเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อ “Candy Afterdark” ขณะนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นบริษัท แต่ทำได้สักพักแม้จะมีลูกค้าประจำ แต่กำไรน้อยมาก และเป็นช่วงโควิดด้วย เลยเลิกกิจการไปพ่อเป็นคน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ส่วนแม่เป็นชาว อ.เถิน จ.ลำปาง แต่ด้วยความที่พ่อรับราชการครู เธอจึงเกิดที่ กรุงเทพมหานคร ก่อนจะย้ายกลับไปสู่บ้านเกิดของพ่อที่ จ.สุโขทัย ซึ่งได้หลังเลิกเรียนก็มาสอนหนังสือเด็กที่กินนอนอยู่ประจำ ทำอยู่ 2 ปี พอขึ้นเรียนชั้น มัธยมปลาย ก็หันมาตั้งใจเรียนอย่างเดียว เพราะการเรียนเริ่มยากขึ้น และก็ได้โควตาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพราะรู้มาว่า หมอพรทิพย์ เป็นผู้เขียนตำราให้กับคณะนี้พอขึ้นปี 3 มีโครงการ Work and travel ไปอเมริกา ต้องเดินทางใช้ชีวิตอยู่กับโฮสท์แฟมิลี่ ในช่วงแรกค่อนข้างลำบาก เพราะภาษายังไม่ดี โชคดีที่เจอกลุ่มเพื่อนดี พาไปทำงานด้วย ได้ประสบการณ์และได้ฝึกภาษาด้วย ตอนนั้นคิดอย่างเดียว ต้องได้ภาษา ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ พอเรียนจบ ก็ได้เริ่มต้นฝึกงานกับ “หมอพรทิพย์” ที่ CSI สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมความตั้งใจ แต่ไม่ได้มีโอกาสทำงานกับหมอพรทิพย์ จากนั้นได้ไปทำงานที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในโปรเจ็กต์ “ช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ” ของรพ.ศิริราช ก่อนจะมาทำงานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ทำด้านประชาสัมพันธ์ ทำอยู่ได้ประมาณ 3 ปี และได้ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการ “Thailandtoday” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT World ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในสายงานที่ชอบคือได้ทำงานด้านต่างประเทศ และได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะเป็น โปรดิวเซอร์แล้ว ยังขยายผลได้ทำรายการ “ส่องบ้านทูต” และรายการ “A moment with Ambassadors” กับกระทรวงการต่างประเทศด้วยสำหรับจุดเริ่มต้นของกัญชา มาจากทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด ผู้คนส่วนใหญ่ Work from home แคนดี้ได้มีโอกาสได้ติดต่อกับเครือข่ายเพื่อนต่างชาติตลอดเวลา หลายคนพูดถึงกัญชา พอดีว่ารัฐบาลผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังและประกาศจะปลดล็อคกัญชา พี่สาวส่งเรื่อง อภัยภูเบศรเปิดครัวกัญ (ชา) ขึ้นมา ด้วยเหตุผลให้เราประสานสื่อต่างชาติให้ไปทำข่าว แต่กลายเป็นการจุดประกายความคิดให้เราคิดทำผลิตภัณฑ์กัญชาขึ้น มาเพราะคิดว่ามันเป็นยังเป็นตลาด Blue Ocean ของประเทศไทย เลยมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้าง“แล้วความรู้ในสมัยเรียนก็ผุดพรายขึ้นมาในสมอง และคิดว่าถ้าเราเอามาทำเหมือนคนอื่น มันก็จะไม่ได้มีอะไรเด่น แต่ถ้าเอานวัตกรรมเข้าไปจับ แล้วขายในตลาดที่เป็น Blue Ocean ก็จะทำให้เราอยู่ได้ยาวขึ้น จึงได้ตัดสินใจหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของต่างประเทศ อย่าง มิชิแกน เขาจะมี แคนาบิส คอลเลจ เราสามารถเรียนฟรีได้ แต่ไม่ได้ใบประกาศ แต่ถ้าเราอยากเรียนลึกกว่านี้และได้ใบประกาศก็ต้องจ่ายเงิน ซึ่งแคนดี้เลือกทีจะจ่ายเงิน และเรียนอย่างจริงจัง ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง จนสามารถสกัดน้ำมันกัญชา(จากใบ) เองได้”แต่เแต่ลืมไปว่าส่วนประกอบคือน้ำมัน ซึ่งมันยากมากเ เธอก็เลยตัดสินใจกลับมาศึกษา ตั้งแต่โมเลกุลของกัญชา และกระบวนการการทำงานของมันอย่างละเอียด ซึ่งนอกจากจะสามารถทำน้ำมันกัญชาจากใบได้แล้ว และเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ดอกได้ ก็สามารถนำดอกมาใช้ทำน้ำมันกัญชาได้ด้วยเช่นกันบอกว่า จุดแข็งของกัมมี่ Candy Afterdark คือ ไม่มีกลิ่นของกัญชา มีรสชาติ เนื้อสัมผัสนุ่ม โดยเพื่อนตั้งราคาขายให้ ขีดละ 800 บาท ซึ่งลูกค้ารับได้กับราคานี้ ส่วนผลตอบรับหลังจากทำมา 2 ปี ได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ เชียงใหม่ หลายคนให้กัมมี่กัญชาของเรา เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาที่ดีที่สุด สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำ สามารถดูแลพ่อแม่ สร้างงานให้กับญาติพี่น้องได้ ในอนาคตคาดว่าจะขยายขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังมีแนวคิดที่จะตั้งโรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ1. กัแคนดี้บอกว่า ลูกค้ามีทั้งแบบเดินเข้ามาหา และคุยกันในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งพวกเขาไม่ใช่ลูกค้า แต่คือเพื่อนที่พกความหวังมาให้เราช่วย ดังนั้นเราจึงต้องแชร์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และให้คำปรึกษาในทุกคำถาม ทุกวันนี้เลยมีลูกประจำเยอะมากกล่าวถึงแผนธุรกิจในอนาคต Candy Afterdark ขยายการผลิตและขยับสถานะไปเป็น OEM ให้ตัวแทน และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สะดวกมากขึ้นเช่น เม็ดอม ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มไลน์การผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เนย ซอส แยม ผงหมัก ชุดทำซุป จากนั้น จะผันตัวมาเป็นผู้สอน โดยในหลักสูตรจะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐาน การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การคำนวนสูตรการผลิต ต้นทุน กำไร กระบวนการ Infuse ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ทำง่ายๆในครัว สูตรอาหาร ไทย ต่างชาติ เครื่องปรุง ขนม ของหวาน ไอศครีม เครื่องดื่ม ทุกอย่างที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้