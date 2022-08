กสอ. ผนึกภาคการศึกษา-ภาคธุรกิจ-สตาร์ทอัพ เปิดโครงการ DIPROM AgriBiz Scale Up ปั้นนักธุรกิจเกษตรยุคใหม่

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกษตรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนา “เกษตรยุคใหม่” สอดรับการเปลี่ยนแปลง Digital Economy ดังนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้ที่ประกอบ อาชีพเกษตรกร ก้าวเข้าสู่การเป็น smart farmer หรือเกษตรกรอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด การตลาด ซึ่งทำให้เกษตรกรจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเท่านั้น แต่จะก้าวสู่นักธุรกิจเต็มตัว เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรสามารถทำการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้สะดวกสบาย พร้อมยังสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศล่าสุดกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จึงได้ผนึกความร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ โดยมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับโครงการ 88 SANDBOX: Startup Ecosystem พื้นที่แห่งโอกาสเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และ SCB SME พร้อมด้วย WOODY WORLD เปิดโครงการ DIPROM AgriBiz Scale Up โดยเป็นโครงการสร้างและขยายธุรกิจ (Scale Up) ให้เติบโตและยังเพิ่มโอกาสในการขยายต่อยอดไปสู่การทำตลาดต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้ ลงมือทำ และเชื่อมโยงกับกลุ่ม Start up , Mentor และ Venture Capital ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสร้าง Disruptive Business Model พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบ 10Xสำหรับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ DIPROM AgriBiz Scale Up จะได้รับนอกจากองค์ความรู้ในการเป็นนักธุรกิจเกษตรยุคใหม่ แล้ว ทางโครงการฯ ยังได้เชิญ Mentor ในหลากหลายธุรกิจ เช่น คุณสมรรถพล วิทวัสกุล COO of Genfosis, คุณวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ CFO of Travizgo, คุณราชิต ไชยรัตน์ CEO and Co-Founder of Accrevo จะให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยกิจกรรม Workshop กับกลุ่ม Start Up จาก 88 Sandbox นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเกษตรยุคใหม่ได้ร่วม Pitching กับนักลงทุนระดับอินเตอร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณในอนาคต กติการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี และมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท - 500 ล้านบาท โดยจะเปิดรับสมัครเพียง 50 ธุรกิจเท่านั้น โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจประเทศ 5,000 ล้านบาทในปีนี้ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3y0wK3n และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : project@woodytalk.comสำหรับเป้าหมายในปีนี้ทางโครงการฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่รองรับการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยการสร้างมูลค่าจากภาคการเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูงนอกจากนี้ภายในการเปิดตัวโครงการฯ ยังได้เปิดเวทีในช่วง “AgriBiz Dialogue” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 88 Sandbox ร่วมนำเสนอมุมมองกับบทบาท Ecosystem ที่สร้างสตาร์ทอัพเกษตรไทย ไปสู่ระดับโลก” พร้อมด้วย นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย กับมุมมอง “What made Isarel a Startup Nation? and What's next for AgriTech?”พร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Shaping the future of Agribiz” ที่อัดแน่นด้วยวิทยากรแถวหน้า ได้รับเกียรติ จาก คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา, รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และคุณศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล (คุณจิ๊บ), SME Business Director, SCB และคุณธีรพัฒน์ เลิศศิริประภา (คุณบอนด์), CEO Kouen Group และคุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ (คุณแบงค์), Agriculture Vertical Lead, True Digital Group พร้อมด้วยคุณวุฒิธร มิลินทจินดา (คุณวู้ดดี้), Woody World และเวทีทอล์ค AgriBiz Inspired Talk ในหัวข้อ “จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็น Global Leader ในด้าน AgriTech” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุลภาส เครือโสภณ (ทอม),ผู้ก่อตั้ง บริษัท Golden Triangle Health จำกัด พร้อมด้วย Eden Agritech และ Chiwadi