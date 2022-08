สสว.ชวนผปก.ร่วมงาน SME –GP Day 19-21 ส.ค. 2565 ฟังเสวนา เจรจาจับคู่ธุรกิจ บริการให้คำปรึกษา สู่โอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “SME - GP Day” รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย เปิดโอกาสใหม่ในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยภายในงานรวบรวมสินค้าและบริการมากมายกว่า 100 บูธ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่นำมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บริการให้คำแนะนำปรึกษาและพบกับบริการดี ๆจากธนาคารชั้นนำ โชว์เคสต้นแบบการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และ กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน กิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พลาดไม่ได้กับเสวนาพิเศษ “1 Click” Join Us The Biggest E Procurement for MSME