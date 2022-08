PRX Metaverse ได้ “ชิดพล” วิศวกรฯ Zanroo นั่งแท่น CEO คนใหม่

สำหรับ Zanroon, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีเก็บข้อมูลด้วยการสร้างระบบนิเวศน์เป็นของตัวเองขึ้นมา ประกอบไปด้วย social listening หรือการเข้าถึงการเคลื่อนไหวบนโลกโซเชี่ยล พูดถึงธุรกิจอย่างไรบ้าง data analytic หรือการวิเคราะห์ข้อมูล chatbot หรือการใช้หุ่นยนต์คุยกับลูกค้า และ desk หรือการกระจายงานให้แผนกดูแลลูกค้า Zanroo, Inc. เชื่อมั่นในพลังของปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลที่จะเข้ามาพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เมื่อมีการจัดการข้อมูลทีดีมากเท่าไหร่ ธุรกิจก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนและพัฒนาได้อย่างตรงจุดทั้งนี้ ชิดพล ยังได้ผ่านการทำงาน ให้กับ Innovation of Experience บริษัทมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ทางด้านข้อมูล โฟกัสที่การใช้ข้อมูลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเชื่อมลูกค้าจากออนไลน์และร้านค้าเข้าด้วยกัน ให้บริการทางด้านการพัฒนาระบบ นวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูล การติดตามแคมเปญการตลาด การทำภาพสวยงามลงสื่อ ไปจนถึงการคิดวิธีการสื่อสารกับลูกค้าและผู้อ่าน Innovation of Experience ดูแลลูกค้ารอบด้านจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณไฟต์มีอาวุธพร้อมที่จะพา PRX Metaverse เฉิดฉายทั้งฝั่งการตลาด การพัฒนา และคอมมูนิตี้อย่างแน่นอน CEO และทีมงานเตรียมงานอย่างหนักเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดีที่สุด เตรียมรอโปรดักและอ่านไวท์เปเปอร์รอได้เลย ว่าคุณอยากได้ที่ดินผืนไหนบน PRX Metaverse