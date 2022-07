เปิดตัวโครงการใหม่ AROM JOMTIEN ภายใต้แนวคิด SENSE THE SOULFULLNESS

นายเฉลิมพล โขนแจ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัลเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากกับยอดขาย โครงการ AROM WONGAMAT Luxury beach front 55 ชั้น บนทำเลทองผืนสุดท้ายของหาดวงศ์อมาตย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Limited Rare Item แห่งเดียวในพัทยา และจากการตอบรับที่ดีจากฐานลูกค้าที่ยอดการขายทำสถิติสูงจนน่าจับตา JOMTIEN ไม่มีโครงการที่เปิดตัวใหม่มานาน และ รูปแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของ AROMในปีนี้ บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม “AROM JOMTIEN” ภายใต้ AROM COLLECTION แนวคิดการออกแบบ SENSE THE SOULFULLNESS สุดพิเศษด้วย Private living เพียง 314 ยูนิต พร้อม Direct sea view ทุกยูนิต เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนพื้นที่หาดจอมเทียน มูลค่าโครงการรวม 2,000 กว่าล้านบาท ”ทำเลที่พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าอยู่เสมอ ทั้งนี้พัทยาจะเป็น Pattaya smart City ภายใต้โครงการ EEC ที่จะส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ที่ครบควงจร สะดวกต่อทุกการเชื่อมต่อ และการพัฒนา ทำให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือต่างชาติ ให้ความสนใจกับทำเลศักยภาพนี้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์ เพราะการหลั่งไหลของผู้ประกอบการนั้นทำให้ภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ยอดนิยมแห่งใหม่สำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยตามไปด้วย และนอกจากศักยภาพด้านทำเลเศรษฐกิจ ทางด้านความสวยงามและเหมาะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนก็เป็นอีกปัจจัยที่มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่ากัน ทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศมีความพร้อมต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษกับทะเล สายลม แสงแดด และทุกกิจกรรมสุดพิเศษริมชายหาดภายใต้บรรยากาศรื่นรมย์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝัน จอมเทียนที่มากกว่าความสวยงาม แต่เป็นความสมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้ทุกชีวิตที่นี่ได้ “ดื่มด่ำ” กับกิจกรรมที่ช่วยเติมพลังกายพลังใจ อีกทั้งงานปรับภูมิทัศน์เมืองพัทยาเมื่อปลายปีที่ผ่านมายังสามารถเนรมิตหาดทรายขาวสวยงามราว “ไมอามี่เมืองไทย” อีกด้วย“อีกรางวัลการันตีความสำเร็จ จาก DOT PROPERTY รางวัล Best Luxury Condominium Eastern Seaboard ซึ่งเราช่วยตอกย้ำความสำเร็จของแนวความคิด Living Beyond Possibility ของทางบริษัท ที่เชื่อมั่นว่าที่อยู่อาศัยต้องพร้อมสรรพ ลงตัวกับผู้พักอาศัย และคัลเลอร์จะมอบทุกสิ่งที่เป็นไปได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งรางวัลนี้ยังช่วยให้เรามีกำลังใจ มุ่งมั่น และพร้อมก้าวไปต่อกับ AROM COLLECTION รูปแบบการพักอาศัยบนพื้นที่ริมทะเลภาคตะวันออกที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องขอขอบคุณรางวัลที่เป็นสัญลักษณ์ให้เราเดินทางในเส้นทางที่ คิดทุกอย่างโดยละเอียด รอบคอบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้” นายเฉลิมพลกล่าวเสริมAROM COLLECTION โดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบ SENSE THE SOULFULLNESS จุดเริ่มต้นของปรัชญาการใช้ชีวิตในแบบของ AROM เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำในทุกอารมณ์ความรู้สึก ทุกช่วงขณะของชีวิต เพราะจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปจะนำไปสู่จังหวะหัวใจที่เปลี่ยนตาม เราเชื่อว่าเมื่อเราได้อยู่ท่ามกลางเสียงคลื่น สายลม ความงามของท้องทะเล และหาดทรายขาวที่ทอดยาวเบื้องหน้า องค์ประกอบทุกอย่างจากธรรมชาติจะสร้างบรรยากาศและความรู้สึกผ่อนคลายที่เปลี่ยนไปจากที่เคยสัมผัสAROM JOMTIEN คอนโดมิเนียม โครงการคอนโดริมหาดจอมเทียนรูปแบบ High Rise 2 อาคาร 45 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น มีจำนวนยูนิตทั้งหมด 314 ยูนิต ยูนิต 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 32 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท เป็นโครงการหน้าหาดที่มีรูปแบบห้องตั้งแต่ 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน และ Highlight unit พูลวิลล่าพร้อม Jacuzzi ส่วนตัวให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกของวิถีชีวิตเหนือระดับ เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของธรรมชาติ หาดทราย และน้ำทะเล ผสานจังหวะของเสียงคลื่นที่สื่อถึงความเงียบสงบ เสมือนเราได้เชื่อมจิตวิญญาณทั้งหมดเข้าด้วยกัน และ AROM JOMTIEN จะเชื่อมต่อกับการใช้ชีวิตในแบบของ AROM ให้ได้ค้นพบ ‘ที่สุด’ ของความเป็นตัวคุณ จุดเริ่มต้นของปรัชญาการใช้ชีวิตในแบบของ AROM เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำในทุกอารมณ์ความรู้สึก ในทุกช่วงขณะของชีวิต“สำหรับ AROM COLLECTION จะเป็นที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นในเรื่องการออกแบบและตอบโจทย์ชีวิตในวันพักผ่อน เมื่อบ้านหลังแรกเราจะตัดสินใจด้วยเหตุผล แต่บ้านหลังที่ 2 ต้องเป็นเรื่องของ “AROM” อารมณ์ที่จะสร้างบรรยากาศสุดพิเศษในวันพักผ่อน อีกทั้งเราเชื่อว่าที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่าความสวยงาม คือที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัย ทั้งนี้ AROM JOMTIEN เตรียมก่อสร้างพร้อมเข้าอยู่ประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2569” นายเฉลิมพลกล่าวปิดท้าย