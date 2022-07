ปิดฉาก!! Smart SME EXPO 2022 ผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 คน จับคู่ธุรกิจ สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,799 ล้านบาท

สรุปผลการจัดงานแสดงแฟรนไชส์ธุรกิจแห่งปี Smart SME EXPO 2022 ที่จัดเมื่อวันที่ 7-10กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาว่า “สำหรับการจัดงานที่ผ่านมา ผลตอบรับดีเกินความคาดหมาย มียอดคนเข้าชมงานตลอดทั้ง 4 วัน รวม 58,580 คน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากทั่วประเทศ ตัวแทนมาร์เก็ตเพลสทั้งในและต่างประเทศที่มาหาคู่ค้าพันธมิตรในงานนี้ รวมทั้งผู้ที่มองหาธุรกิจแฟรนไชส์และอาชีพภายในงาน ส่งผลให้มีจำนวนผู้มาเดินชมและช้อปธุรกิจแฟรนไชส์อย่างล้นหลาม ที่สำคัญยอดคนเข้าฟังสัมมนาและอบรมอาชีพฟรีหน้างานมีคนเข้าร่วมสูงถึง 1,053 คน และยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาและเวิร์กชอปผ่านระบบออนไลน์รวม 3,255 คนอีกด้วย”โดยแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Poch laundry, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Smart Plus, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Code Clean, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Speed Queen, แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักลอนดรี้บาร์ , แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก WASHENJOY, แฟรนไชส์ร้านจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ HANA , แฟรนไชส์ชานมแอมที, แฟรนไชส์กงสีทีบาร์, แฟรนไชส์ COCO Walk, แฟรนไชส์ซูชิแชมเปี้ยน ,แฟรนไชส์ยำยั่ว ปูขี่พริก, แฟรนไชส์เทมปุระชีสลาวา Mr. Tempu, แฟรนไชส์ Sweet Secret, แฟรนไชส์เจ๊นุ้ยหมูกรอบ และแฟรนไชส์ดับเบิ้ลนัวทั้งนี้ ในส่วนของยอดการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในงาน สร้างปรากฎการณ์ยอดจองถล่มทลาย โดยมียอดขอสินเชื่อรวม 1,395 ล้านบาท โดย EXIM Bank ครองอันดับหนึ่งธนาคารที่มียอดขอสินเชื่อสูงสุดรวม 823 ล้านบาท ตามมาด้วยธนาคารออมสิน มูลค่าขอสินเชื่อรวม 347 ล้านบาท SME D Bank ยอดขอสินเชื่อรวม 138 ล้านบาท และ บสย. มียอดค้ำประกันสินเชื่อ 87 ล้านบาทคือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม 350 คู่ เป็นการเจรจาจับคู่ธุรกิจในประเทศ 149 คู่ และเจรจาจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ 201 คู่ มีมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม 228 ล้านบาท โดยประเทศที่มีผู้ประกอบการสนใจเจาะตลาดสูงสุดคือ กัมพูชา ตะวันออกกลาง และ จีน ตามลำดับ สำหรับสินค้าที่เป็นที่ต้องการของภาคส่งออกและโมเดิร์นเทรด คือ ธุรกิจอาหารขบเคี้ยว ธุรกิจอาหารแปรรูป และธุรกิจสุขภาพความงามส่วนกิจกรรมสัมมนาเวทีมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก เรียงลำดับหัวข้อยอดนิยม ได้แก่ หัวข้อ SME Game Changer พลิกเกมธุรกิจพิชิตส่งออก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEs หัวข้อ "เทียบชัดๆ แฟรนไชส์ VS Digital Marketing แบบไหนเวิร์ก หัวข้อ "จับเทรนด์ธุรกิจหยอดเหรียญ2022 เปลี่ยนทำเลเป็นขุมทรัพย์" หัวข้อ "โอกาสของ SMEs ไทย หลังโควิดและวิกฤติสงคราม รัสเซีย ยูเครน" และ หัวข้อ "โอกาสของ SMEs บนโลกเสมือน NFT Metaverse and wed 3.0"สำหรับกิจกรรมอบรมอาชีพก็มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยกิจกรรมที่มีผู้สนใจเข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ กิจกรรม Business Model Caves Workshop ออกแบบสินค้า SME ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายชาวจีน, ปั้นซูชิง่ายแบบมืออาชีพง่าย ๆ ให้ขายได้กำไรดี By ซูชิแชมป์เปี้ยน, Hipcof แฟรนไชส์ร้านกาแฟสโลบาร์ลงทุนน้อยกำไรเท่าตัว, พลิกโฉมอุตสาหกรรมยาอาหารและเครื่องสำอางค์ด้วยเทคโนโลยีตัวพาระดับนาโน และ สร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตด้วย ชุดซอฟต์แวร์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของ Zoho“ภาพรวมการจัดงาน Smart SME EXPO 2022 ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งคนที่มองหาธุรกิจที่น่าสนใจและมองหาอาชีพใหม่ ๆในงาน เป็นสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนของประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง คนเริ่มตื่นตัวมองหาธุรกิจและอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น ผู้จัดงานรู้สึกภูมิใจที่งานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว ช่วยให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เพิ่ม ที่สำคัญยังผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่มาประดับเมืองไทยอีกด้วย” คุณณรินณ์ทิพกล่าวทิ้งท้าย