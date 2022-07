ZORT x BUZZEBEES เชื่อมระบบ CRM PLUS หนุนผปก. อีคอมเมิร์ซ-SME มุ่งทำ CRM เพิ่ม 50%

เปิดเผยว่า จากการสำรวจของ ZORT พบว่าปัจจุบัน การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีความสำคัญกับยอดขายของธุรกิจอย่างมาก จากการสำรวจข้อมูลในครึ่งปี 2565 พบว่า ช่องทางการขายต่าง ๆ บนออนไลน์ ทั้ง Marketplace หรือ Social Commerce ได้มีการการนำเทคโนโลยี CRM เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและรักษาฐานลูกค้ามากขึ้น เช่น การสะสมแต้มในแพลตฟอร์ม หรือระบบคัดกรองลูกค้าว่าเป็นลูกค้าเก่าหรือรายใหม่ รวมถึงการเก็บข้อมูลประวัติหรือการพฤติกรรมการซื้อสินค้าย้อนหลัง จึงแสดงให้เห็นว่าเทรนด์การทำธุรกิจต่าง ๆ หันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น โดยในปี 2566 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะให้ความสำคัญกับการใช้ระบบ CRM เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าเติบโตมากขึ้น 50 % ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างยอดขาย ให้กับธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะการยกระบบ CRM มาไว้บนแพลตฟอร์มบริหารการขายจะช่วยให้บริการลูกค้าได้ทันสถานการณ์สามารถส่งบริการถึงลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ในฐานะที่ ZORT ให้เป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการออเดอร์และสต๊อกครบวงจร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา CRM เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า ล่าสุดจึงได้ร่วมมือกับบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) ผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน CRM Privilege & Loyalty Program ครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย กว่า 90% ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 130 ล้านบัญชี พัฒนา CRM PLUS ระบบ Loyalty Program & Marketing Platform เครื่องมือทางการตลาดที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มของ ZORT ให้ความสามารถบริการร้านค้าครบวงจรมากขึ้น โดยจะเข้ามาเสริมจุดแข็งด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม ตอบโจทย์ร้านค้าที่ต้องการขยายธุรกิจและกระตุ้นยอดขายได้ พร้อมเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ด้วยโซลูชั่นการบริหารจัดการ CRM PLUS อย่างครอบคลุม ส่งผลให้ ZORT กลายเป็นแพลตฟอร์มบริหารร้านค้าอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยครบวงจร ที่พร้อมจะเข้าไปเป็นเครื่องมือช่วยให้ร้านค้าอีคอมเมิร์ซไทยมีศักยภาพสร้างธุรกิจให้เติบโตและมีความสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหม่และรายใหญ่ในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ ตั้งเป้ามีลูกค้าใช้งานกว่า 1,000 รายภายในปี 2565อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาธุรกิจส่วนใหญ่จะทำ CRM เน้นรูปแบบของการมอบของขวัญพิเศษ เช่น โปรแกรมท่องเที่ยว การมอบของขวัญ หรือการร่วมกิจกรรมชิงรางวัล เช่น การทำโปรโมชั่นท้ายใบเสร็จ หรือทำบัตรสะสมแต้ม ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีจุดอ่อน ในด้านของต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะเป็นการทำการตลาดแบบวงกว้าง แต่การพัฒนาให้ CRM เปลี่ยนผ่านไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนถูกลง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่มมากขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยฐานข้อมูลลูกค้า ทำให้รู้พฤติกรรมของลูกค้า และนำมาวิเคราะห์ต่อยอดทางการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว CRM ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างแคมเปญกระตุ้นลูกค้ารายเดิมให้กลับมาซื้อซ้ำ รวมถึงสามารถสร้างโปรโมชั่นให้ตรงใจลูกค้าใหม่ได้ในขณะเดียวกันเปิดเผยว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้นสามารถสร้างยอดขายให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อยอดด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ทำให้ธุรกิจมีฐานข้อมูลลูกค้าเป็นของตนเอง และสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) ให้กับลูกค้าผ่านระบบ Loyalty Program สามารถสะสมแต้มได้ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากหน้าร้านหรือซื้อผ่านออนไลน์ สร้าง e-Voucher โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างยอดขายและตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นCRM PLUS มีจุดเด่นด้านการใช้งานง่าย ราคาจับต้องได้ เพราะถูกออกแบบจากประสบการณ์กว่า 10 ปีของ BUZZEBEES ในฐานะผู้นำอันดับ 1 Loyalty Platform ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกว่า 300 แพลตฟอร์ม จากการเรียนรู้การทำแพลตฟอร์มให้ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม จนออกมาเป็นฟีเจอร์ (Features) ที่จะตอบโจทย์การใช้งาน โดยเฉพาะกับ SMEs ในราคาเริ่มต้นเพียง 990 บาทต่อเดือน ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องของต้นทุน ในด้านเวลา และด้านบุคลากรได้อย่างมาก ทำให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ มีเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในส่วนที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ธุรกิจเติบโต และสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดด้วยความคล่องตัว ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยเพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้า เพิ่มการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นจากฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม BUZZEBEES กว่า 130 ล้านบัญชีCRM PLUS ประกอบ 4 ฟีเจอร์ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ 1.Data-Driven Marketing ช่วยต่อยอดการทำการตลาดผ่านการเก็บข้อมูล Data ผ่านระบบสมาชิก เก็บข้อมูล ชื่อ อายุ เบอร์โทร อีเมล ประวัติการซื้อ ฯลฯ 2. Easy Earn Easy Burn รับ Point ง่าย ใช้ Point สะดวก ช่วยกระตุ้นการซื้อซ้ำ สร้างยอดขาย ผ่านระบบสะสมคะแนน ให้คะแนนทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า 3. Happy Reward แจกรางวัลได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มยอดขายผ่านระบบแลกของรางวัล สร้าง mission ให้ลูกค้าทำคะแนนให้ถึงเพื่อรับของรางวัล สินค้า หรือบริการพิเศษจากทางร้าน และ 4.Targeted Communication วิเคราะห์และเข้าใจลูกค้าอย่างตรงจุด เพื่อออกแคมเปญหรือสินค้าใหม่ได้อย่างแม่นยำ ผ่าน Insights และ Dashboard อัจฉริยะที่แสดงผลแบบ Real Timeนอกจากนี้ CRM PLUS ยังเหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท โดยเฉพาะร้านที่มีสินค้าหลากหลาย มีหลายสาขา หรือเป็นระบบแฟรนไชส์ ทั้งที่มีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ โดยแนวโน้มในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 พบว่ามีธุรกิจสนใจระบบ CRM Solution เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านอย่างก้าวกระโดด ผนวกกับการผนึกความร่วมมือกับ ZORT ที่เจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกำลังมาแรงด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเสริมให้การทำธุรกิจออนไลน์เติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้ปีนี้ BUZZEBEES มั่นใจว่าสามารถขยายฐานลูกค้าจากทั้งรูปแบบบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและความร่วมมือกับ ZORT ซึ่งเป็นการขยายสู่ฐานลูกค้ารายใหม่ได้มากขึ้น สำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zortout.com/ และ https://crm.buzzebees.com/