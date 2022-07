(คลิป) New Norm เครื่องอบสลายฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน นวัตกรรมคนไทย ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยในยุคNew Normal

ครั้งนี้ พามารู้จัก กับเครื่องอบและสลายฆ่าเชื้อโรค ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น โดยคนไทยที่เกิดจากความร่วมมือของทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกันนี้ได้การทำวิจัยเพิ่มเติม กับ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. จนได้เป็นที่มาของ เครื่องอบและสลายฆ่าเชื้อโรค ภายใตแบรนด์ New Normกล่าวถึง เครื่องอบและสลายฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมานั้น เกิดขึ้นมาจากในช่วงสถานการณ์โควิด หลายคนกังวลเรื่องของเชื้อโรคร้ายที่ทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนไม่ปลอดภัย และประกอบในช่วงนั้น กิจการเดิมที่ทำอยู่ คือ การให้บริการเครื่องคิดเงินสำหรับร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศ มากกว่า 40 แบรนด์ โดยแต่ละร้านมีสาขามากกว่า 50 สาขา ทั้งที่เปิดอยู่ในศูนย์การค้า และเปิดภายนอกศูนย์การค้า และในช่วงนั้นร้านอาหารต้องปิดให้บริการ ทำให้ธุรกิจบริการเครื่องคิดเงินของเราได้รับผลกระทบไปด้วย"ด้วยเหตุนี้ ผมได้ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ให้การสนับสนุนผมาโดยตลอด ซึ่งเค้าทำธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ เค้าก็จะเจอปัญหา ลูกค้าเข้าพักกังวลเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด ท่านก็เลยให้ผมช่วยไปหาเครื่องที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มาให้หน่อย เพื่อที่จะนำมาใช้กับกิจการโรงแรมที่ทำอยู่ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องอบและสลายฆ่าเชื้อด้วยโอโซน New Norm""โดยผมได้ไปขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานทำงานด้านวิจัยนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหลังจากได้เครื่องดังกล่าวมา ได้นำมาทดสอบประสิทธิภาพก่อนจะนำเครื่องมาใช้กับกลุ่มโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ฯกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หลังจากนำเครื่องเข้ามาติดตั้งในโรงแรม มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการขายเครื่องไปให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง"กล่าวถึง กว่า เครื่องดังกล่าว ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ถึงประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับเครื่องที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยการทำงานเครื่องสามารถฆ่าและสลายเชื้อโรค ทำให้สถานที่ติดตั้งเครื่องดังกล่าวปราศจากเชื้อโรคได้ 99.99% ซึ่งตัวเครื่องประกอบไปด้วย เครื่องผลิตโอโซน เครื่องสลายโอโซน และเซ็นเซอร์วัดค่าปริมาณเชื้อโรคในห้องนั้นๆ และคอมเพรสเซอร์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ ผู้ดูแลทราบว่าห้องนี้ได้ผ่านการอบฆ่าเชื้อ และปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือไม โดยเช็คได้จากศูนย์ควบคุมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ขายพ่วงกับไปกับเครื่อง ทำให้ราคาเครื่องค่อนข้างสูงถึงหลักแสน เพราะไม่ได้ขายแค่เครื่องแต่เป็นการขายระบบควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นระบบดูแลกันไปตลอดการใช้งานโดยหลังจากเปิดเครื่องเครื่องจะทำการคำนวณให้ว่าจะต้องใช้เวลากี่นาทีเพื่อทำการกำจัดเชื้อโรค สร้างความอุ่นใจว่าห้องที่เราอยู่ผ่านการฆ่าเชื้อปราศจากเชื้อโรคจริงๆ ปลอดภัย และฆ่าเชื้อโรคได้จริง เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องอยู่กับเชื้อโรค แม้ว่าโควิด-19 กำลังจะได้เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่ยังมีอันตรายอยู่ ทำให้ต้องมีโซลูชั่น เพื่อที่จะได้อยู่กับเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัย และเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อ แบรนด์ New Norm เป็นหนึ่งทางเลือกทำให้ทุกคนอยู่กับเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัย”เป็นเครื่องขนาดใหญ่ ที่ได้เกณฑ์มาตรฐานระดับเครื่องมือใช้ทางการแพทย์ ทำให้ราคาเครื่องค่อนข้างสูง การวางแผนการตลาดเจาะไปกลุ่มหน่วยงานองค์กร ออฟฟิศ สำนักงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีหน่วยงานราชการหลายแห่งสนใจที่นำเครื่องของเราไปติดตั้ง เช่น ศาลปกครอง กรมตำรวจ ฯลฯ และโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโลสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ประสิทธิภาพของเครื่องเทียบเท่ากับเครื่องอบและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งด้วยราคาที่สูงถึงเครื่องละ 350,000 บาท เพราะไซึ่งจะมีทีมงานคอยดูแล ระบบให้ทั่วประเทศ ถ้าเกิดมีปัญหาจะเข้าไปเปลี่ยนเครื่องได้ทันที และหน่วยงานนั้นยังสามารถตรวจสอบ หรือ เช็คการทำงานของเครื่องได้ แต่ละที่ได้ทำตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งระบบและทีมงานของเราคอยดูแลแทนให้ทำให้มั่นใจว่าทุกพื้นที่ ที่มีการติดตั้งเครื่อง New Norm จะปลอดภัยจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย ได้ ตั้ที่ปรึกษาอาวุโส เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการจัดจำหน่าย ซึ่งตั้งเป้ายอดขายไว้ในปีนี้ 2565 ไว้จำนวน 2,000 เครื่อง และได้มีติดต่อลูกค้าในประเทศกัมพูชา เพื่อจะเข้าไปติดตั้งให้กับหน่วยงานของกัมพูชาด้วย