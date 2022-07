เริ่มแล้ว Smart SME EXPO 2022 แฟรนไชส์สร้างอาชีพ คาดเงินสะพัดในงานกว่า 400 ลบ.

กล่าวว่า "หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์สงครามการค้า ที่ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของไทยหยุดชะงักและชะลอตัวลง การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในปีนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี และเป็นปีที่แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมของไทยขยับตัวดีขึ้นตามลำดับ ขอชื่นชมผู้จัดงาน ที่สามารถรวบรวม SME ที่โดดเด่น และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ มาจัดแสดงอย่างสอดรับกับสถานการณ์ ยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนามาร่วมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ SME และผู้ที่สนใจ เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป”ด กล่าวในฐานะผู้จัดงาน Smart SME EXPO 2022 ในครั้งนี้ว่า "การจัดงานSmart SME EXPO 2022 มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่สำคัญยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 20 ของ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่อยู่เคียงข้าง SMEs ไทยมายาวนาน จึงได้จัดตั้งกองทุนชี้ช่องรวยสร้างอาชีพ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ชี้ช่องรวย, กลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และ มูลนิธิสัมมาชีพ ปันผลกำไรจากธุรกิจบางส่วน มาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนที่ประสบปัญหาในชีวิต เพื่อสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยให้ทักษะ ให้อุปกรณ์ ก่อเกิดเป็นรายได้ จุนเจือตัวเองและครอบครัวต่อไปสำหรับการจัดงาน Smart SME EXPO 2022 ภายในงานประกอบด้วย 5 โซนธุรกิจเด่น ได้แก่ โซนแฟรนไชส์ธุรกิจน่าลงทุน โซนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โซนสถาบันการเงินและหน่วยงานสนับสนุน โซนธุรกิจความงามและสุขภาพ โซนธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 200 บูธ ให้เลือกลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น ไปจนถึงหลักล้าน อาทิ เทมปุระชีสลาวา Mr. Tempu, กังฟูชาบู, ส้มตำนั๊วนัว, ชานมแอมที, ลูกชิ้นยืนกิน เจ้พงษ์, กะเพราเข้าตา, ยำยั่วปูขี่พริก, ซูชิแชมป์เปี้ยน, แฟรนไชส์สินค้าไลฟ์สไตล์ HANA, เจ๊นุ้ย หมูกรอบ, ร้านเครื่องเขียน M&G Shop, ผู้จำหน่ายเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ดั๊ก กรุ๊ป , บริการเทคโนโลยีครบวงจร SABUY TECH, ดาด้ารวมแซ่บ, 24ชั่วโมง คอฟฟี่, ขนมครกสิงค์โปร์แม่เนตร, ปังก้อนทอง, เลอมงราเม็ง, SWEET SECRET, ไก่เกา ฯลฯนอกจากนี้ยังเติมทัพด้วย 40 แฟรนไชส์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ปังอั้ยยะ ปังปิ้งไส้เยิ้ม, See U Waffle, Olino Crepe & Tea, ร้านใส่นม Sainom's, ปาป้า พิซซ่า, Egg All Day, ศรีฟ้าเบเกอรี่, โทโร่ฟรายส์, เตี๋ยวเรือยุดยา, Nigiwai Sushi, ฮ่องเต้เป็ดย่างไฮโซ, เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ Indy, อาหารเกาหลี-ญี่ปุ่น, บิ๊กโตเกียว, รสโบราณ สเตชั่น, ชานมไข่มุก ชาละวัน, หมีป่วน นมปั่น, ชิบะจัง ปังทวิสต์, กาแฟ RRABICA EZAN, ชอบชา, Wonder Wash, SHIPPOP, BEST Express เป็นต้น พิเศษงานนี้ยังรวมเหล่าร้านดังสตรีทฟู้ดมาสร้างสีสันภายในงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไอศครีม Minimelts(Thailand) ผัดไทยฝรั่ง หมีย่างเกาหลู ลูกชิ้นย่างหอมไม้ละแสน กาแฟ คอฟแมน กะลาลืมผัว เค้กจิ๋ว โกโก้ไอ้ต้น และอีกมากมาย พร้อมเสิร์ฟทำเลทองทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขา โดยโลตัสสำหรับใครที่ติดปัญหาเงินทุนภายในงานยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากเหล่าธนาคารชั้นนำมาเสิร์ฟครบจบในงานเดียว ได้แก่ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิดจากออมสิน สินเชื่อเติมทุนคู่พัฒนาเพื่อเอสเอ็มอีไทย โดย SME D Bank ทีมพี่หมอให้คำปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการจาก บสย. สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดงและ สินเชื่อ EXIM Logistics โดย Exim Bank นอกจากยังมีสินเชื่อเสริมแกร่งเอสเอ็มอีเกษตรจาก ธ.ก.ส. และสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกด้วย“จากสถานการณ์โควิด 19 ที่แม้จะยังไม่หายไป แต่ลมหายใจธุรกิจและทุกชีวิตต้องเดินหน้าต่อ คาดว่างานนี้จะช่วยเสริมสร้างอาชีพ หนุนให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ขึ้น โดยคาดว่าจะทำให้เกิดยอดเงินสะพัดในการซื้อขายธุรกิจในงานกว่า 400 ล้านบาท รวมทั้งมียอดคำขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท” คุณวิเชฐทิ้งท้ายทั้งนี้ ผู้ที่กำลังมองหาแฟรนไชส์ อาชีพทำเงิน หรือโอกาสใหม่ ๆ พลาดไม่ได้กับงาน Smart SME EXPO 2022 ที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://expo.smartsme.co.th/register/2022/ หรือร่วมงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://virtual.smartsme.co.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-314-1482 หรือ inbox มาที่ Smart SME EXPO