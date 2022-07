Baimiang Healthy Shop บุกตลาดออนไลน์ ทุบสถิติยอดขายโตขึ้นถึง 26 เท่าจากมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration

คาดการณ์ว่าเทรนด์การดูแลสุขภาพจะยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มคลี่คลายลงแล้ว เนื่องจากไลฟ์สไตล์และรูปแบบในการดำเนินชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยรายงานจากยูโรมอนิเตอร์ ระบุว่าปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในประเทศ ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยรวมมีมูลค่าถึง 66,800 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8% จากปีก่อนกล่าวว่า “ใบเมี่ยงถือเป็นธุรกิจร้านสินค้าเพื่อสุขภาพเจ้าแรกๆ ของคนไทยที่ริเริ่มขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายในการสร้างสุขภาพ ที่ดีให้กับคนไทย ปัจจุบัน ร้านใบเมี่ยงมีอยู่ 29 สาขาทั่วกรุงเทพและเขตปริมณฑล แต่จากความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงหันมาโฟกัสที่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าเดิมที่หันมาพึ่งพาช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง“โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ยอดขายในช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นถึง 200% โดยคิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายในปี 2564 ทั้งหมด ซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของยอดขายในช่องทางออนไลน์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง ‘ช้อปปี้’ โดยร้าน Baimiang Official Shop บน Shopee Mall เป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการที่ได้วางจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพกว่า 1,500 รายการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางสุขภาพที่หลากหลายของผู้บริโภค ด้วยสินค้า Organic, Natural, Ketogenic, Plant-based, Gluten Free, Non-Dairy เป็นต้น โดยหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและทำแคมเปญออนไลน์ร่วมกับช้อปปี้มาอย่างต่อเนื่อง ร้าน Baimiang Official Shop ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักช้อปออนไลน์ ไม่เฉพาะแค่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ยังพบว่ามีลูกค้าในต่างจังหวัดรู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ชลบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่และล่าสุดใบเมี่ยงได้เข้าร่วมในมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทั้งในแง่ยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง 26 เท่า ยอดผู้เข้าชมร้านค้าที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ อีกด้วย”“ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ใบเมี่ยงจะยังคงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์บนโลกอีคอมเมิร์ซให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับช้อปปี้ เพื่อสานต่อภารกิจในการส่งต่อสุขภาพที่ดีโดยคนไทยให้กับคนไทยต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2565 นี้ ยอดขายทางช่องทางออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่า 200% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น 30% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ” คุณแคทลียา กล่าวสรุปนายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญความสำเร็จของใบเมี่ยง ในการนำพาธุรกิจให้สามารถจับกระแสการเติบโตไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของผู้ประกอบการไทย ประกอบกับความพร้อมของระบบนิเวศ อีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของฐานผู้ใช้งานที่ครอบคลุม และเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายและทันสมัยที่ช้อปปี้มี ช้อปปี้จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลอีคอมเมิร์ซช่วงครึ่งปีหลังนี้ โดยเริ่มจากแคมเปญ Shopee 7.7 Free Shipping Marathon ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว”ร่วมช้อปสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายรายการจาก Baimiang Official Shop ในแคมเปญ Shopee 7.7 Free Shipping Marathon ส่งฟรี* ไม่หยุด คุ้มฉุดไม่อยู่ ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าและโปรดียืน 1 อาทิ ส่วนลดสูงสุด 50% โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 200 บาท และโปรส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฏาคม 2565 และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จาก Baimiang Official Shop บน Shopee Mall ได้ที่ https://shopee.co.th/baimiang_shop