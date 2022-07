จับ 3 ร้านดัง “เจ๊พงษ์ลูกชิ้นยืนกิน กาแฟHIP- COF และ ร้านกะเพราเข้าตา” ลุยแฟรนไชส์ เป้า 3 เดือนเปิดไม่ต่ำกว่า 300 สาขา

ล่าว่า หลังประสบความสำเร็จกับการสร้างแฟรนไชส์มีสาขามากกว่า 90 สาขา และในกัมพูชา 4 สาขา ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากสำเร็จในปั้นแบรนด์ชานม “เม” ลุยสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ อีก 3 แบรนด์รวดภายในปีเดียว โดยเลือกแบรนด์ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ และยังไม่ได้เปิดแฟรนไชส์ นำมาเข้าระบบแฟรนไชส์ เชื่อว่า ทั้ง 3 แบรนด์จะทำให้ “เม” ประสบความสำเร็จ และยังทำให้ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพได้มีทางเลือก เป็นเจ้าของธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนมาก ลดความเสี่ยงช่วงวิกฤติโดยเริ่มจากจับกระแส” เล่าว่า ที่มาของแฟรนไชส์เจ๊พงษ์ลูกชิ้นยืนกิน เริ่มมาจาก น้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผาเจ้าเดียวไม่เหมือนใคร ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าด้วย กระแสลิซ่าฟีเว่อร์ จนต้องปิดร้านทั้งเดือนเพื่อทำออเดอร์ส่งลูกค้า จึงอาสาเข้าไปช่วยดูในเรื่องระบบและทำการตลาดให้ ปรับธุรกิจจากรูปแบบธุรกิจครัวเรือนสู่ระบบแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน มี อย. GMP พร้อมสำหรับการส่งออก ก้าวต่อไปคือการวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดและส่งออกพร้อมขายได้ทันที ปรากฎว่าแฟรนไชส์เจ๊พงษ์ลูกชิ้นยืนกินสามารถขยายได้ถึง 150 สาขา และยังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆสำหรับในส่วนของป็นของตนเองได้ มีโต๊ะหน้าขาวตัวเดียวก็สามารถเปิดร้านสร้างรายได้ได้ ทำให้สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศกว่า 120 สาขา แต่ยังขาดระบบการจัดการที่ดีและไม่ได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้แฟรนไชส์ขยายตัวแผ่วลงในระยะหลัง คุณเมจึงเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องระบบให้ได้มาตรฐานมากขึ้น พร้อมทำการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกสาขาสามารถขายได้ล่าถึง “กะเพราเข้าตา” แม้ว่า เมนูกะเพราธรรมดา แต่ต้องอะเมซิ่งด้วยยอดวิวคนชมคลิปถล่มทลาย เพราะแถมรสชาติอร่อยท้าให้ลอง เจ้าของคือ “ก้อย-ปัทมา บุรีชัย” ที่เป็นอดีตกุ๊กโรงแรม ทำอาหารเก่ง ขายข้าวราดกะเพราวันละ 600 ห่อ โดยมีแพลนจะขยายสู่โมเดิร์นเทรดและส่งออกเช่นกัน ส่วนที่มาของ แฟรนไชส์กะเพราเข้าตา มาจากการที่เข้าไปช่วยเซ็ทระบบแฟรนไชส์ให้ โดยพร้อมเปิดตัวสร้างอาชีพในงาน Smart SME EXPO 2022 ใปรับลุค Am Tea เข้าได้ทุกกลุ่มทั้งนี้ ในส่วนของชานม Am Tea มีการรีแบรนด์ปรับลุคใหม่ให้ Am Tea เป็นคาเฟ่ที่ดูเด็กลง เริ่มจากการเลือกใช้โทนสีพาสเทลเขียว-ชมพูให้ร้านดูสดใสน่ามอง และยังเพิ่มเมนูปั่นสมูทตี้เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น มีขนมยอดฮิตอย่างครอฟเฟิล ที่เป็นลูกผสมครัวซองต์กับวาฟเฟิล รวมทั้งเมนูอาหารคาว ขนมและเบเกอรี่ เข้ามาเติมเต็มในร้าน เรียกว่าลูกค้าเข้ามาแล้วต้องอิ่มครบจบในที่เดียว“สำหรับ Am Tea ทำการตลาดเพื่อให้แบรนด์เข้าถึงง่ายและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการครีเอทเมนูใหม่ ๆโดยการมิกซ์แอนด์แมชใช้วัตถุดิบหลากหลายมารวมกัน ซึ่งจะมีการโปรโมทร่วมกับซีรีย์ละครที่จะมาถ่ายทำที่ร้านของเราด้วย และที่พิเศษคือมีการดึงดารานักแสดง เซเลปต่าง ๆมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยโปรโมทร้านอีกด้วย โดยร้านต้นแบบอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 71ที่ได้นักแสดงและนางแบบสาวอย่าง คารีสา สปริงเก็ตต์ มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์และช่วยโปรโมท ร้านจะเปิดตัวประมาณเดือนกรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้ พิเศษในงาน Smart SME EXPO 2022 แฟรนไชส์ชานม Am Tea ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 59,595 บาท”เล่าถึงการเข้ามาดูแลปั้นและต่อยอดแฟรนไชส์ทั้ง 3 แบรนด์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการบริหารแฟรนไชส์ชานม Am Tea ทำให้เรากล้าที่จะเข้ามาต่อยอดปั้นทั้ง 3 แบรนด์แฟรนไชส์ในครั้งนี้ สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความกล้า ต้องล้าที่จะเป็นผู้นำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูก เพราะถ้าไม่กล้าหยุดอยู่แค่การแฟรนไชส์ ชานม Am Tea แต่ความกล้าอย่างเดียวไม่พอ เราต้องมีการวิเคราะห์ได้ว่า แบรนด์ที่เราเลือกมาต่อยอดแฟรนไชส์จะต้องไปได้ เพราะการทำแฟรนไชส์ เวลารวยไม่ได้รวยคนเดียว เช่นเดียวกัน เวลาผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จ ก็พาคนอื่นๆ ล้มเหลวไปกับเราด้วย ครั้งนี้ เราจึงได้วิเคราะห์และเลือกมาเป็นอย่างดี ว่าทั้ง 3 แบรนด์จะต้องไปต่อได้ และสร้างอาชีพให้คนไทยก้าวข้ามช่วงวิกฤติโควิด และวิกฤติเศรษฐกิจ มีรายได้เลี้ยงตัวเองแบบยั่งยืนต่อไป