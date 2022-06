เตรียมจัดใหญ่งาน Smart SME EXPO 2022 พาเหรดแฟรนไชส์กว่า 200 แบรนด์จัดโปรพิเศษ คาดเงินสะพัด 400 ลบ.

“งาน Smart SME EXPO 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยเป็นการจัดงานผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยการจัดงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์จริงควบคู่กับบูธเสมือนจริง Virtual Expo Event เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายธุรกิจแฟรนไชส์ภายในงาน รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าตัวจริงทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วย 5 โซนธุรกิจเด่น ได้แก่ โซนแฟรนไชส์ธุรกิจน่าลงทุน โซนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โซนสถาบันการเงินและหน่วยงานสนับสนุน โซนธุรกิจความงามและสุขภาพ โซนธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปีนี้หน่วยงานภาครัฐได้คัดสรรโซลูชั่นส์ดี ๆเพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการภายในงาน โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำผลิตผลจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมจากโครงการปั้น 30 แฟรนไชส์และโครงการต่าง ๆ มาจัดแสดง ด้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำ 16 ผลงาน วิจัยได้..ขายจริง ร่วมกับผลงานวิจัยอื่น ๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ มาจัดแสดงภายในงานด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน 77 จังหวัดที่น่าสนใจมาจัดแสดงในงานให้เลือกชมเลือกซื้อ ส่วนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ก็ได้นำบริการระบบเน็ตเวิร์กแฟรนไชส์ และ Cloud Solution ตัวช่วยให้ผู้ประกอบการทำงานได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นมานำเสนอในงาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมส่งเสริมและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เชื่อมโลกคู่ขนาน Green World and Metaverseสำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภายในงานรวบรวมเหล่าสถาบันการเงินที่นำสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีไว้อย่างมากมาย อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดงโดย Exim Bank สินเชื่อพิเศษหนุนเอสเอ็มอีไทยวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทโดย SME D Bank พร้อมบริการให้คำแนะนำในเรื่องสินเชื่อและเงินฝากโดยธนาคารออมสิน มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอีเกษตรและธุรกิจแฟรนไชส์ จาก ธ.ก.ส. และสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือ ธุรกิจแฟรนไชส์รวมกว่า 200 บูธ ที่นำโปรโมชั่นเด็ดมาให้เลือกลงทุนมากมาย อาทิ ชานมแอมที, ลูกชิ้นยืนกิน เจ้พงษ์, กะเพราเข้าตา, ยำยั่วปูขี่พริก, ซูชิแชมป์เปี้ยน, ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด HANA, เจ๊นุ้ย หมูกรอบ, ร้านเครื่องเขียน M&G Shop, ผู้จำหน่ายเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ดั๊ก กรุ๊ป, กาแฟสโลว์บาร์ HIP COF เทมปุระชีสลาวา Mr. Tempu, กังฟูชาบู, ส้มตำนั๊วนัว,ออฟฟิศเมท พลัส, ดาด้ารวมแซ่บ, 24 ชั่วโมง คอฟฟี่, GNN โดเนอร์ เคบับ, ขนมครกสิงค์โปร์แม่เนตร, ปังก้อนทอง, เลอมงราเม็ง และอีกมากมายนอกจากนี้ยังเติมทัพด้วย 40 แฟรนไชส์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ปังอั้ยยะ ปังปิ้งไส้เยิ้ม, See U Waffle, Olino Crepe & Tea, ร้านใส่นม Sainom's, ปาป้า พิซซ่า, Egg All Day, ศรีฟ้าเบเกอรี่, โทโร่ฟรายส์, เตี๋ยวเรือยุดยา, Nigiwai Sushi, ฮ่องเต้เป็ดย่างไฮโซ, เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ Indy, อาหารเกาหลี-ญี่ปุ่น Yeong Ju, RinRoll TOKYO, บิ๊กโตเกียว, รสโบราณ สเตชั่น, ชานมไข่มุก ชาละวัน, หมีป่วน นมปั่น, ชิบะจัง ปังทวิสต์, กาแฟ RRABICA EZAN, A Cup Coffee,ชอบชา, Wonder Wash, สถาบันคณิตศาสตร์เซ็นส์แมธ, SHIPPOP, BEST Express เป็นต้นสำหรับการจัดงาน Smart SME EXPO 2022 ในปีนี้ มุ่งหวังเป็นอีกหนึ่งงานที่ช่วยกระตุ้นการซื้อขาย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 โดยคาดว่างานนี้จะสามาถสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท” คุณณรินณ์ทิพ กล่าวทิ้งท้าย