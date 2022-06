ถอดรหัสความสำเร็จ Jakaverse ทำไม แบรนด์ใหญ่ต่อคิวเข้าลงทุน

แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง Metaverse ที่สร้างจากจินตนาการ จำลองเกาะสวรรค์แห่งอนาคต นิยามว่า “The Island” ที่รวบรวมความบันเทิง ความสนุก การผจญภัย จากเกมต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งจุดเด่นของ Jakaverse เน้นความเป็นเมืองแห่งเกมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, E-commerce, บริการ และนวัตกรรม ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้ามาสนุกและมีความสุขได้บนแพลตฟอร์มของโลกเสมือนจริง Jakaverse ได้แบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะอยู่บนส่วนไหนของโลก ทุกคนสามารถเข้าไปสนุก มีความสุข กับความบันเทิงที่ Jakaverse ได้เตรียมเอาไว้ บนโลกเสมือนจริง ผ่านเทคโนโลยีทันสมัยที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ Jakaverse ได้คิดออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามามีความสุข สนุก บนแพลตฟอร์มนี้ได้ทุกที่ทุกเวลารวบรวมความบันเทิง ที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย โดยแพลตฟอร์ม Jakaverse เป็นโลกเสมือนจริง ถือกำเนิดขึ้นมาจากทีมพัฒนาเกมที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถทั้งทีมงานคนไทยและต่างชาติ ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา ทำให้ Jakaverse เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ภายใต้การบริหารงานของ 2 คนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในทีม คือและExecutive and Development Team โดย ได้ทำการเปิดตัว Jakaverse 2022 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้เผยโฉม The Island โลกเสมือนจริงสุดอลังการ ผ่านทาง www.facebook.com/jakaverse-JK นอกจากรวบรวมความบันเทิง การผจญภัยจากเกมต่าง ๆ การช้อปปิ้ง และนวัตกรรมล้ำยุค ที่ตอบโจทย์คนทั่วโลกแล้ว Jakaverse ยังได้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่มองหาโอกาสในการสร้างรายได้ เข้าไปประกอบธุรกิจ การค้า พัฒนาเกม หรือ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสนุกกับการเล่นเกมเพื่อคลายเครียดแล้ว ทุกคนยังสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมได้อีกด้วย และที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ รวมถึงเซเลปคนดังก็คงจะหนีไม่พ้น การเปิดจับจองที่ดินบนแพลตฟอร์ม JKโดยเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2565 Jakaverse ได้เปิดให้จับจองที่ดิน บนแพลตฟอร์ม เป็นครั้งแรก JAKAs Pre-Sale โดยมีจำนวน JAKAs ที่เปิดขาย 5,000 ยูนิต แบ่งเป็น Premium และ Regular โดย JAKA ทั้งหมดสามารถขายได้หมด Sold Out ภายใน 1 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า Jakaverse อยู่ในความสนใจ เป็นอย่างมาก โดยมีทั้งผู้สนใจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ที่เข้ามาจับจองที่ดินของ Jakaverse จากหลากหลาย เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม, แบรนด์ชื่อดังต่าง ๆ, นักลงทุน, ศิลปิน NFT, รวมทั้งนักพัฒนาแพลตฟอร์มเกมแบบกระจายอำนาจ ที่จะให้อำนาจแก่ผู้สร้างผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งนี้ ล่าสุด Jakaverse แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง (Metaverse) ที่พัฒนาโดยคนไทยและต่างชาติ ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ได้ออกมาเปิดเผยถึงคนดังในประเทศไทย และ แบรนด์พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น Holder และ Partnerเป็นข้อมูลชุดแรกที่ Jakaverse ได้รวบรวม อ้างอิงมาจากแหล่งข่าวและ Community ซึ่งได้อัพเดทมาให้ทราบกันโดย มีนักธุรกิจชื่อดัง และคนดังหลากหลายวงการ ประกอบด้วย กลุ่มเดอะ มอลล์, คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มาดามแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) คุณฟลุค เกริกพล มัสยวานิช นักแสดง, นักลงทุน, นักเขียน ชื่อดัง ครูรุ้ง พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล เจ้าของแบรนด์ The Richest, เจ้าแม่แห่งกฎแรงดึงดูดและความรัก คนดังแห่งโลกโซเชียล คุณฌอน ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น, อดีตนักร้องค่ายเบเกอรี่มิวสิคและ คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ประธานกรรมการ บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าพ่อแห่งอสังหาและโรงแรม คุณพีรพันธ์ วชิรคพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด หรือ ห้างทองชื่อดังรายใหญ่ของไทย คุณเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง คุณหลุยส์ อัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน), นักแสดงชื่อดัง คุณแนนนี่ ภัทรนันท์ ดีรัศมีหรือ แนนนี่ อดีตนักร้องนำวงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ (Girly Berry) ฯลฯ นี้เป็นพียงแค่บางส่วนเท่านั้น บนแพลตฟอร์มยังมีคนดังอีกหลายคนที่เข้ามาซื้อที่ดินบนแพลตฟอร์ม Jakaverseทั้งนี้ ที่เหล่าคนดัง สนใจลงทุนบนแพลตฟอร์ม มาจาก Jakaverse มีโปรเจคที่มีจุดขายชัดเจน และเป็นโปรเจคที่รันอยู่ในยุคเว็บ 3.0 ในกลุ่มแรก ๆ ที่ริเริ่มพัฒนา รวมถึงทีมพัฒนามีความรู้ความสามารถที่เกิดจากความร่วมของสตาร์ทอัปไทยและต่างประเทศ และยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่ง ที่มีแบรนด์ดังเข้าเป็นกลุ่มทุนสนับสนุนที่จะรองรับความก้าวหน้าของโลกเสมือนจริง Metaverse ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ Jakaverse ยังได้เชื่อมโลกปัจจุบัน และอนาคต โดยนำความบันเทิง สุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง นวัตกรรม จากทั่วทุกมุมโลกและทุกส่วนได้ถูกนำมารวมเอาไว้บนแพลตฟอร์ม Jakaverseและ Jakaverse คือ แพลตฟอร์ม Metaverse ที่สร้างโลกแห่งเกมเอนเตอร์เทนเสมือนจริง ที่รวบรวมเกม 22 ประเภททั่วโลก มาพัฒนาให้กับผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มได้ทั้งความสนุกและความบันเทิงอย่างครบครัน รองรับด้วยระบบ VR, PC, Moba นอกจากนี้ Jakaverse ยังได้รวบรวม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ผับ สวนสนุก สถานที่จัดแสดงอีเวนต์ คอนเสิร์ต โรงภาพยนต์ ช้อปปิ้งแบรนด์ต่าง ๆ ร้านค้าทั่วไป ฯลฯ รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยง, ใช้ประโยชน์กับโลกปัจจุบันได้อีกด้วยทั้งนี้ Jakaverse ยังเป็นแพลตฟอร์มMetaverse ของคนไทย ที่ได้พัฒนาเหรียญ JK ที่ได้รับการรับรองจาก Audit โดยผ่านการตรวจสอบจาก Certik ผู้ตรวจสอบระดับโลก โดยทีมงาน JK ได้ทำงานร่วมกับ Certik เพื่อทำให้ ระบบของ JK ปลอดภัยที่สุดและผลลัพธ์ก็ออกมาน่าประทับใจ JK ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการที่แพลตฟอร์มใดก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน ถ้าได้ผ่านการรับรองโดย Audit ก็จะได้รับความเชื่อถือระดับโลก และสามารถดึงดูดความสนใจและความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และ Jakaverse (JK) เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่ได้ผ่านการรับรองและ ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์โดย Certik ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนอกจากนี้ Jakaverse ยังเป็นแพลตฟอร์มMetaverse ของคนไทย ที่ได้พัฒนาเหรียญ JK ขึ้นลิสต์อยู่บนเว็บเทรด LBank (เว็บเทรด Top20 ของโลก) , Hotbit Exchange และ PancakeSwap เป็นต้น ข้อมูลเหรียญ JK CoinMarketCap : https://bit.ly/3Hj77xk ข้อมูล Land Jakaverse https://www.jakaverse.com นางสาวจิณณ์ธิดา จันทสุวรรณสิน กล่าวถึง โปรเจคของ JAKAVERSE นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว เพื่อรองรับโลกเสมือนจริง Metaverse และการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อคนไทยและคนทั้งโลก ทาง Jakaverse เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่คนไทยจะต้องมีความรู้ เพื่อจะได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งในตำราไม่มีการเรียนการสอน ทาง Jakaverse มีแผนที่จะทำโปรเจค ด้านการศึกษา ร่วมกับทางสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสกุลเงินบิตคอยน์ และ Metaverse โลกเสมือนจริง และในส่วนของประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทาง Jakaverse มีแผน ที่จะจัดอบรมให้ฟรี พร้อมออกใบประกาศนียบัตรให้ด้วย เพราะเรื่องของเทคโนโลยี AI เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา ทุกคน จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ายสุดนี้ ความตั้งใจของ Jakaverse ต้องการที่จะนำแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง Metaverse สัญชาติไทย ให้ได้มาตรฐานระดับโลก และออกไปสร้างการรับรู้ให้คนทั่วโลกได้ใช้บริการ และรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพที่พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติในเวทีระดับโลกได้ ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การนำตราต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่แพลตฟอร์มชื่อดังจากต่างประเทศที่เข้ามาสร้างรายได้ และนำเงินจากกระเป๋าของคนไทยออกไปอย่างมหาศาล ถึงเวลาแล้ว ที่คนไทยจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมกิจการธุรกิจของสตาร์ทอัปไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกให้ได้ Jakaverse แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง Metaverse หวังว่า เราจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของคนไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับและนำเงินตราเข้าประเทศในอนาคต