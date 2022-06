2 แพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างอาชีพแห่งอนาคต แบบมีทักษะสร้างงาน สร้างรายได้แบบยั่งยืน

เริ่มที่แพลตฟอร์มในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้นในด้าน การพัฒนาบุคลากรวิจัย การสร้างแรงบันดาลใจ และการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือการ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และ Reskill การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้รูปแบบ Onsite รูปแบบ Online และการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ซึ่งเหมาะกับสังคมในปัจจุบันที่สามารถเรียนได้ทุกที ทุกเวลา เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่สำคัญสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลทั้งนี้การเปิดตัวแนะนำแพลตฟอร์มชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต Career4Future e-Learning Platform ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ครั้งนี้ยังได้พัฒนาเนื้อหาวิชาองค์ความรู้ จากวิทยากรมืออาชีพและหลากหลายสาขา เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และยังเป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นของคลังปัญญาจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยหลากหลายสาขา รวมทั้งยังมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในรูปแบบคลิปวีดีโอซึ่งสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกสายอาชีพและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีหลักสูตรฝึกอบรมให้เลือกกว่า 90 บทเรียน และคลิป Video ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าถึงง่าย ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมตามสายงานอาชีพ และกลุ่มอุตสาหกรรม. กล่าวว่า แพลตฟอร์มชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต มีความครบถ้วนทั้งหลักสูตรและครอบคลุมทั้ง Soft skills และ Reskill และมีความหลากหลายต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในตัวเองอย่างครบครัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทันที ที่สำคัญให้ความคุ้มค่ากับชุดความรู้สมัยใหม่ มีแบบทดสอบและรับใบประกาศนียบัตร การันตีในวิชาชีพและค่าลงทะเบียนอยู่ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรก็ตามสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช. หวังว่าองค์ความรู้ e-Learning Platform นี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าถึงง่ายในทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างแนวทางความคิดต่อยอดการพัฒนาความรู้ได้อย่างครบถ้วน และคุ้มค่าในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ผู้ผู้ช่วยแม่ค้าออนไลน์ ด้วยโซลูชั่นช่วยขาย บริหารจัดการหลังร้าน พร้อมส่งคลิป “ตามติดชีวิตแม่ค้าออนไลน์” เคลียร์ทุกข้อจำกัดทางธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้ค้าออนไลน์สร้างเว็บไซต์แบรนด์ตัวเอง ด้วยบริการระบบอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ของ SHOPLINE ช่วยให้ผู้ค้าออนไลน์สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ใน 5 นาที พร้อมโซลูชันบริหารการขาย ปูทางสร้างแบรนด์ให้มั่นคง และเติบโตในระดับสากล โกอินเตอร์ได้ถึงแม้ระบบการค้าออนไลน์ทุกวันนี้จะได้รับการพัฒนาจากผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ทำให้ทุกคนสามารถเป็น “นักค้ามือโปร” ได้ทันทีที่เปิดแอปพลิเคชันนั้นๆ ขึ้นมา ทั้งจากการออกแบบเครื่องมือหรือโซลูชั่นใช้งานง่าย มีฟังก์ชันช่วยขาย สร้างสีสันดึงดูดมากมาย ทำให้ลูกค้าอยาก CF ของที่ขายทุกครั้งที่เห็นไลฟ์ขึ้นมา ช่วยพลิกชีวิตคนธรรมดาให้เป็นแม่ค้าออนไลน์ยอดขายสุดปังได้เพียงชั่วคืน ซึ่งSHOPLINE สามารถตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาช่วยผู้ค้าออนไลน์ให้ขายดี ขายง่าย ขายได้ทุกเวลาทั้งบนอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ เป็นตัวช่วยขายของผ่านไลฟ์ โดยมีจุดเด่นระบบดูด CF ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทักแชท และยังมีระบบแชทบอท ช่วยตอบแชทพร้อมปิดการขาย อีกทั้งยังมีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และบริหารสต็อกทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้ค้าออนไลน์ควรจะสร้างเว็บไซต์ของแบรนด์ตนเองนั้น ก็เพราะถึงแม้จะขายได้ขายเก่ง ก็ยังพบจุดอ่อนของการค้าออนไลน์ที่ทำให้ผู้ค้าต้องกุมขมับอยู่ดี ทั้งต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่น หากเว็บนั่นล่มอาจทำให้การขายหยุดชะงักได้ รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากร หรือคนช่วยงาน และไม่มีเวลาในการจัดการออเดอร์ของคนขายของออนไลน์ จนเกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทไม่ทัน นับสต็อกผิด ใช้เวลาคอนเฟิร์มออเดอร์นาน เป็นต้น ทำให้ขายของได้เยอะก็จริง แต่ลูกค้าไม่ประทับใจ ไม่กลับมาซื้อซ้ำ ไม่บอกต่อSHOPLINE มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป (E-Commerce Website) ที่เอื้อให้ผู้ค้าสามารถสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพได้ด้วยตนเองภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องเขียนโค้ด มาพร้อมระบบ SEO ทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกในการค้นหา ช่วยให้ลูกค้าเสิร์ชหาสินค้าของคุณได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีเทมแพลตให้เลือกมากมาย และผู้ค้าออนไลน์ยังสามารถออกแบบรูปแบบ ตลอดจนการจัดเรียงสินค้าได้เองอีกด้วย มาพร้อมระบบหลังบ้านที่ช่วยจัดการสินค้า อาทิ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ระบบสต็อกสินค้า ระบบจัดส่งและชำระเงิน จัดการคำสั่งซื้อ มีเครื่องมือช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างโปรโมชัน และระบบสมาชิก CRM หรือระบบสมาชิกเพื่อสะสมคะแนน เป็นต้นและมีผู้ใช้บริการมากกว่า 350,000 รายทั่วโลก และมีการเข้าถึงลูกค้ามากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นแบรนด์ผู้ให้บริการระบบที่มีความน่าเชื่อถือและเป็น Smart Commerce Solution ที่เป็นเพื่อนแท้ของผู้ค้าออนไลน์ ช่วยบริหารจัดการแบบมืออาชีพ พร้อมผลักดันยอดขายสุดปังให้เกิดขึ้นจริงคลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดSMEs manager