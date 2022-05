แปรงสีฟันไฟฟ้า “usmile” นวัตกรรมดูแลช่องปากครบวงจร ชาร์จ 1 ครั้งใช้งานได้ 180 วัน การันตีจากรางวัลระดับนานาชาติ

นวัตกรรมแปรงสีฟันไฟฟ้า “usmile” (ยูสไมล์) เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแบบครบวงจรและยังเป็นแบรนด์ในเครือบริษัท Stars Pluse ที่มาสร้างประสบการณ์การแปรงฟันในรูปแบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานได้สัมผัสกับการดูแลช่องปากที่ทันสมัย

เผยว่า ได้มีการนำผลิตภัณฑ์วางขายในท้องตลาดแล้ว รวมถึงยังได้รับรางวัล Product Design ระดับนานาชาติมาแล้ว 17 รายการ ได้แก่ รางวัล IF Design Award 2561, รางวัล CMF Design Award, รางวัล Reddot Award, รางวัล Good Design Award, รางวัล Best of Golden Pin Design Award, รางวัล Golden Pin Design Award, รางวัล Golden Pin Design Award และรางวัล Red Star Design 2560นอกจากนี้ หลังจากที่แบรนด์ “usmile” ชนะรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ 17 รางวัล รวมถึงรางวัล Greman RedDot Design Award ของประเทศเยอรมนี นับว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปาก ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่สวยงาม ทันสมัย และการที่แบรนด์ค่อนข้างมาแรงในขณะนี้ รุ่นที่เปิดตัว ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงอีกด้วยทั้งนี้ความพิเศษของแปรงสีฟันไฟฟ้า usmile คือ กล่องบรรจุภัณฑ์มีความสะดุดตาเพราะทางแบรนด์ดีไซน์ออกมาได้ดีมาก มีความพรีเมียม ออกแบบได้สวยงาม เมื่อแกะกล่องดูหน้าใน หน้าตาของด้ามจับแปรงสีฟันก็มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ โดยมีการออกแบบให้เป็นเหลี่ยมๆ แต่จับถนัดมือ โดดเด่นด้านการดีไซน์ คล้ายเสาโรมันแต่ก็มีความมินิมอลเรียบง่าย ซึ่งมีความเข้ากันกับตัวบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้จุดเด่นของแปรงสีฟันไฟฟ้าแบรนด์ usmile ที่เห็นได้ชัดคือ อายุการใช้งานได้ยาวนาน ทางแบรนด์ให้ข้อมูลว่า ชาร์จ 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้สูงถึง 180 วัน (ต่อการใช้งานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที) ซึ่งถือว่าเป็นการงานใช้ได้นานกว่ายี่ห้ออื่น ๆ เฉลี่ยถึง 14-30 เท่าสิ่งสำคัญของแปรงสีฟันไฟฟ้าอยู่ที่มอเตอร์แม่เหล็ก ซึ่งแบรนด์ “usmile” มีการสั่นของคลื่นโซนิคที่ส่งออกจากมอเตอร์สูงถึง 38,000 ครั้ง ต่อนาที จึงสามารถขจัดคราบพลัค ที่เป็นสาเหตุหลักของเหงือกอักเสบได้ดี ตัวแปรงยังป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการแปรงฟันนานเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเค้ามีระบบอัจฉริยะที่ช่วยจับเวลาการแปรงฟัน ไม่ให้แปรงนานเกิน 2 นาทีนอกจากนั้นยังมีขนแปรง จากดูปองท์ที่ขนนุ่ม ปลายมน ช่วยขจัดสิ่งสกปรก ที่ตกค้างออกจากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดาทั่วไป แปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นนี้ มีโหมดทำความสะอาดช่องปาก 3 โหมด ได้แก่ โหมดทำความสะอาดปกติ โหมดขจัดคราบ และโหมดอ่อนโยน ทำให้รู้สึกถึงความสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และมีหัวชาร์จ Type C ทำให้ใช้งานสะดวกโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปไหน หรือไปต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามแปรงสีฟันไฟฟ้าของ usmile มีหลายรุ่นด้วยกัน เช่น usmile U2S Sonic Electric Toothblrish, usmile P1 Sonic Electric, usmile P4 Sonic Electric และรุ่น Y1S Sonic Electric ซึ่งรุ่น Y1S นั้นมีราคาอยู่ที่ 1,999 บาท รวมถึงปลิตภัณฑ์ไหมขัดฟัน CY1 อีกด้วย ผู้ที่สนใจสั่งซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่น Y1S ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565รับเลยกล่องของขวัญพิเศษมูลค่า 299 บาท (มีจำนวนจำกัด)