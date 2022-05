Mentor to Earn ครั้งแรกกับการเปลี่ยนความรู้เป็นคริปโตฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom Mining

เผยว่า อะธีนา เมนเทอร์ (Athena Mentor) สตาร์ทอัพสายบล็อกเชน แพลตฟอร์ม “Mentor to Earn” ใช้ความมั่งคั่งทางปัญญาเปลี่ยนเป็นมูลค่าคริปโตฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom Mining กระจายความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยผู้มีประสบการณ์ตรง จากหนึ่งคนให้เกิดประโยชน์สู่หลายคนรับทั่วโลก กระตุ้นการรีสกิล-อัพสกิล สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาทั้งนี้ เพื่อรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา กับเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบตัวต่อตัว จูงใจด้วยผลตอบแทนเป็น Athena Token หรือ ATH เหรียญคริปโตฯ พร้อมใช้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้ากระจายความรู้สู่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม100,000 คนในปีนี้ และ 1,00,000 รายทั่วโลกภายในปี 2565นางสาวปารมี อินทรชุมนุม หัวหน้าทีมผลิตภัณฑ์ อะธีนา (Athena) กล่าวว่า การหมั่นพัฒนาตัวเองด้วยการรีสกิลและอัพสกิลเป็นประตูสำคัญมากในสายงานแต่ละด้าน ทั้งยังเป็นที่ต้องการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีส่วนสำคัญในการรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง Mentorship นับเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เกิดการส่งต่อความรู้และปัญญาจากคนสู่คนทั้งนี้ จากการสำรวจโดย Sun Microsystems พบว่า คนที่มีเมนเทอร์ให้คำปรึกษาได้รับการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าคนที่ไม่มีเมนเทอร์ถึง 5 เท่า Athena Mentor จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม Mentor to Earn ให้ทุกคนเข้ามาร่วมแชร์ เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้จากทั่วทุกมุมโลกอย่างไร้พรมแดน เป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้จากในตำรา ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนสำหรับ ในส่วนของ Athena Tokens หรือ ATH คริปโตโทเคนพร้อมใช้ เป็นเสมือน ‘ผลตอบแทน’ กระตุ้นการขุดทรัพย์ทางปัญญา จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom Mining กระจายความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากหนึ่งคน ให้เกิดประโยชน์กับหลายคนรับทั่วโลก กระตุ้นการรีสกิล-อัพสกิล สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาโดยผู้ที่สนใจ Athena Mentor เปิดให้ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเลือกประเด็นความรู้ที่สนใจ พร้อมเมนเทอร์มากประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม ‘Coffee Chat’ ครั้งละ 15 นาที ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับ Athena Token เมื่อจบการสนทนา แต่หากผู้ใช้งานต้องการสนทนาแบบเจาะลึกเกินระยะเวลาที่กำหนด สามารถเลือกจ่ายค่าบริการในโปรแกรม Mentorship แบบพรีเมี่ยมได้ ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้หรือผู้รับการเมนเทอร์ เพื่อร่วมขุดทรัพย์ทางปัญญา เปลี่ยนความรู้ให้มีมูลค่าเป็นคริปโตโทเคนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นางสาวปารมี กล่าว“Athena Mentor นับเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจหลักไปสู่เป้าหมายการเพิ่ม 1% จีดีพีของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ RISE ตั้งเป้า ทำให้สำเร็จตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง เพื่อผลักดัน Athena Mentor แพลตฟอร์ม Mentor to Earn ก้าวสู่บิ๊กโปรเจคระดับโลกในครั้งนี้ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการรีสกิลและอัพสกิล เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านการแชร์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากเมนเทอร์”“โดยได้ดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงระดับแนวหน้าในทุกแวดวงธุรกิจจากทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีเมนเทอร์หรือผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มแล้วมากกว่า 300 คน ใน 27 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก 30 ประเทศทั่วโลก พร้อมตั้งเป้าปี 2565 มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรวม 100,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,000,000 คนทั่วโลกภายในปี 2566 โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งานจากประเทศไม่ต่ำกว่า 30-40%”กล่าวว่า Athena Mentor เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการการขับเคลื่อนแนวคิด Democratize Wisdom for Humankind การกระจายความรู้ สร้างความมั่งคั่งทางปัญญา จากคนหนึ่งคนไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม Athena Mentor เชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกได้อีกหลายแง่มุม ขณะที่ทีมพัฒนาของ Athena เองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโปรเจคบล็อกเชนใหม่ ๆ ที่จะเป็นโซลูชั่นในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งนี้ ผู้ถือ Athena Token หรือ ATH เหรียญคริปโตฯ โทเคน สามารถรับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น การนำมาลดค่าบริการ Mentorship แบบพรีเมี่ยม สิทธิ์ในการเข้าร่วมเอ็กซ์คลูซีฟอีเว้นต์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดคริปโตฯ ได้ทั่วโลก และอื่น ๆ อีกมากมายAthena Mentor ได้เปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม Mentor to Earn ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สนใจพัฒนาตนเองได้ขุดทรัพย์ทางปัญญา เชื่อมโลกการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน พร้อมรับ Athena Token หรือ ATH เหรียญคริปโตฯ โทเคนพร้อมใช้ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายได้แล้ววันนี้ พิเศษสุด รับ Athena Token มากถึง 3 เท่า หากสมัครและใช้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 สนใจศึกษารายละเอียดของ Athena Mentor เพิ่มเติมและสมัครใช้บริการ ได้ที่ https://mentor.athenaglobal.coคลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดSMEs manager