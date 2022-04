แม็คโคร หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา! ชูจุดยืนหนุนผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ตอกย้ำธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ประกาศความสำเร็จ หยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ รับวันคุ้มครองโลก ภายใต้การดำเนินโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ตลอด 4 ปี ช่วยลดขยะกล่องโฟมบรรจุอาหารกว่า 107 ล้านชิ้น พร้อมจับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพันธมิตรทางธุรกิจ ปลุกกระแสผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ผู้บริโภค หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แห่งหนึ่งของไทย





“เห็นได้ชัดว่า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และผู้บริโภคทั่วไป ในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และต้องการมีส่วนร่วมในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มากขึ้น ทั้งนี้แม็คโครได้วางเป้าหมายต่อไปในการเป็น ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Net Zero ในการเป็นองค์กรลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ และองค์กรคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ. 2030”

กล่าวว่า เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2565 แม็คโครขอประกาศความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ นั่นคือ การหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ลดขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สร้างมลพิษและภาวะโลกร้อน ไปได้ถึง 107 ล้านชิ้น หรือเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น ทั้งนี้แม็คโครได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธมิตรทางธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของแม็คโคร ลด เลิก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอ หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทดแทนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงเท่านั้น แม็คโคร ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากเยื่อไผ่ ชานอ้อย ต้นยูคาลิปตัส ข้าวโพด โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้เลือกมากกว่า 530 รายการนางศิริพร กล่าว