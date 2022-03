(คลิป)ซีพี ออลล์-เซเว่น พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเยาวชน ปั้นโรงเรียนต้นแบบ 4 ด้าน ภายใต้โรงเรียน CONNEXT ED

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รษก) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นดูแลและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บริษัทยังคงพยายามต่อยอดให้โรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Best Practice สามารถพัฒนาขึ้นมาจนเป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือ School Model ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านไอซีทีและวิชาการ 2.ด้านวิชาชีพ 3.ด้านการเกษตร และ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดต้นแบบที่โรงเรียนต่างๆ ทั้งในและนอกโครงการ CONNEXT ED สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน และชุมชนได้ต่อไป“ที่ผ่านมา เราขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง จนเกิด School Model ขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 16 แห่ง วันนี้ เราดึงสุดยอดโครงการที่โดดเด่นของ School Model แต่ละด้านขึ้นมา เพื่อนำความสำเร็จของโรงเรียนเหล่านั้นไปเป็นทั้งแรงบันดาลใจ เป็นแนวทาง และเป็นทางลัดให้โรงเรียนและชุมชน สามารถนำไปปรับใช้กับโรงเรียนและชุมชนของตัวเอง” นายยุทธศักดิ์ กล่าวสำหรับโรงเรียนต้นแบบที่จะนำมาเป็นโมเดลในการส่งมอบโอกาสดีๆ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในปี 2565 มี 4 โรงเรียน ซึ่งมีคุณลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านไอซีทีและวิชาการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ที่สามารถเรียนรู้ด้าน IT และ Digital Technology โดยการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics , AI (Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่น่าชื่นชม อาทิ เครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ เป็นผลงานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้านวิชาชีพได้แก่โครงการ ร้านกาแฟสร้างอาชีพ ของโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี และ โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ อีกหนึ่งโมเดลโรงเรียนต้นแบบที่นำทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อย่าง 3R 8C มาใช้ในการสร้างร้านกาแฟ เด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริง จนนำมาสู่การสร้างอาชีพของตนเองและชุมชนขณะที่โรงเรียนต้นแบบด้านการเกษตรคือ โรงเรียนบ้านวังดินสอ จ.ปราจีนบุรี ในโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่เป็นการบูรณาการชีวิตจากท้องนาสู่ห้องเรียน บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เพื่อนำมาสู่ความยั่งยืน ภายใต้ทฤษฎีบันได 9 ขั้น พัฒนาจากขั้นพื้นฐาน (พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น) สู่ขั้นก้าวหน้า (ทำบุญ ให้ทาน เก็บไว้เมื่อขาด ค้าขาย เครือข่าย) เด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการการทำเกษตร รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดสู่ความยั่งยืนสำหรับ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการต้นกล้าไร้ถัง โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประสบความสำเร็จจากที่ปลูกฝังเด็ก เยาวชน พ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน ให้ร่วมกันลด ละ เลิก ใช้สิ่งของที่สามารถกลายเป็นขยะและใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วน้ำพลาสติก หลอด จานกระดาษ จนสามารถลดปริมาณขยะจาก 15 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 2 กิโลกรัมต่อเดือน พร้อมทั้งมีการบูรณาการจัดการขยะเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ด้วยการคัดแยกวัสดุออกจากขยะจนสามารถหมุนเวียนรายได้กลับสู่โรงเรียน มีการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนต้นแบบทั้ง 4 โรงเรียน มีคุณสมบัติสำคัญตามกรอบยั่งยืน 3 มิติด้วย ได้แก่ 1.เป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตนเองได้ ปลูกฝังให้โรงเรียนและชุมชนมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) แม้หลังเสร็จสิ้นโครงการ CONNEXT ED แล้ว ก็ยังสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้โรงเรียนและโครงการของโรงเรียนเดินหน้าต่อไปได้ 2.บูรณาการความรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่น 3.พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างการเรียนรู้แบบ Life long Learning หากโรงเรียนใดมีความสนใจที่จะนำโมเดลเหล่านี้ไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ซีพี ออลล์ ก็พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษา พร้อมส่งต่อสู่ชุมชน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเบื้องต้น คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 จะเดินหน้าขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถัง เพิ่มเติมอีกกว่า 200 โรงเรียน ในโซนภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนภายใต้สังกัดกทม. คาดว่าจะช่วยต่อยอดแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปั้น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ หากในอนาคตขยายภาคีเครือข่ายไปสู่วงกว้างได้ จะช่วยให้ประเทศกลายเป็นสังคมไร้ขยะได้ ขณะที่ในปีนี้ซีพี ออลล์ตั้งเป้าพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน CONNEXT ED ให้ได้สะสม 495 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสะสม 126,436 คนทั่วประเทศ