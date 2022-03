สวทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา“เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย”

เปิดเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย (EVs Conversion in Thailand, Technology, and Opportunities)” ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 8-9 ในงาน THE 43rd BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเทคโนโลยีในการดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV)