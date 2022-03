“SME ONE” ช่องทางให้ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

เพราะเรารู้ว่าทุกการทำธุรกิจ หลายครั้งเมื่อเกิดปัญหา คนทำธุรกิจไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน smeone.info แพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการจึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยของคุณ ที่มาพร้อมภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกเรื่องของ SME ครบ จบ ในที่เดียว”

แน่นอนว่าข้อมูลธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เป็นข้อมูลที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก รวมไปถึงการติดต่อเพื่อเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ยากพอ ๆ กัน SME ONE จึงเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของภาครัฐและเอกชนได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเรายังได้รวบรวมข้อมูลแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME มาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว ในที่นีที่เดียวนอกจากนี้เรายังจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ธุรกิจอีกด้วย เพราะเราจะช่วยอัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ SME ONE ยังเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้น จาก SME Calendar ที่รวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานไว้มากมาย โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEสุดท้ายนี้ SME ONE ยังเปรียบเสมือนที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ เพราะเราได้รวบรวมข้อมูล สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำธุรกิจไว้อย่างมากมาย ทั้งเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ การตลาด การเงิน รวมไปถึงข้อมูลสำคัญในด้านต่าง ๆ ที่คนทำธุรกิจทุกประเภทต้องทราบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ก้าวแรกของการทำธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จWebsite : https://www.smeone.info/ Facebook : https://www.facebook.com/SMEONETHAILAND/ Line : @SMEONEYoutube : https://youtube.com/channel/UCpaDRbhKbHz1B04trDMTxsw