กรมพัฒน์ฯ จับมือ Shopee จัดแคมเปญ ‘ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ พาผปก.ชุมชนบุกช่องทางออนไลน์

เปิดเผยว่า นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ กรมฯ จึงได้ยกระดับศักยภาพสินค้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด SMART LOCAL by DBD โดยเปิดกิจกรรม SMART LOCAL SHOP by DBD จำหน่ายสินค้าชุมชน ณ ห้างโลตัส 15 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2565”ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่นิยมซื้อสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังอย่าง Shopee จัดแคมเปญ ‘ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2565 พร้อมมอบโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% กรมฯ ได้คัดสรรร้านค้าชุมชนกว่า 100 ร้านค้า สินค้ารวมกว่า 3,000 รายการ ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก) ดูดี (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สวยดี (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Shopee โดยสามารถรับส่วนลดง่ายๆ เพียงกรอก Code “LOCAL15” ผ่านช่องทาง https://shopee.co.th/dbdonline หรือแอปพลิเคชัน Shopee”“ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนของไทย ด้วยการอุดหนุนสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษ ในแคมเปญ ‘ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2565 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของไทยให้มีความเข้มแข็ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจประเทศทั้งระบบ” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย