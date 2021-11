"สยามทาคาชิมายะ" จัดเทศกาลความสนุกสุโก้ยฉลอง 3 ปี ช้อปฟิน กินเพลิน ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น

เมนูสุดพิเศษจากร้านดัง อาทิชาเขียวครีมมี่มัทฉะ และ Uji Matcha Strawberry Sando แซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ผสานกับครีมนมสดเนื้อนุ่มละมุน ตัดรสด้วยอูจิมัทฉะจากเมืองเกียวโต และ Uji Matcha Special Drink มัทฉะสูตรลับเฉพาะของและ Matcha Ice Cream Waffle with Chestnut Honey Syrup เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง, Fuji Ringo Bun เมนูซิกเนเจอร์พิเศษเฉพาะที่ร้าน J’s Bakery ที่นำแอปเปิ้ลฟูจิขนาดครึ่งลูกอยู่ในแป้งบริโอชโรยน้ำตาลไอซิ่งนำส่วนผสมขั้นเทพของขนมหวาน และร้ที่ส่งเมนูสุดฮอต Senbei Teyaki's Signature เซมเบ้ปลาหมึกร้านเเรกในเมืองไทย เป็นต้นพร้อมกันนั้น ศาสตร์จัดดอกไม้อันเก่าแก่ประจำชาติญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซขนาดกว้างกว่า 3 เมตร จากแต่ละสถาบัน ทั้งอิเคโนโบะ, โซเก็ทสึ, โอฮาระ รวมถึงผลงานจากสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living in the New World” การถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของวิถีชีวิตแบบใหม่ผ่านการจัดดอกไม้ในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละสถาบันนอกจากนี้จัดงาน Fuji-San Camping Fest 2021 ชวนเที่ยวทิพย์ไปกับไลฟ์สไตล์การเดินทางตามแบบฉบับญี่ปุ่น ยกขบวนสินค้าเอาต์ดอร์แบรนด์ดังมาเอาใจผู้รักการเดินทางสายสปอร์ตแอดเวนเจอร์ ลดสูงสุด 50% มาร่วมเปิดประสบการณ์ สมกับความคิดถึงญี่ปุ่นกันเต็มอิ่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya