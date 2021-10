(ชมคลิป) “บ้านทุ่งยาว” อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เริ่มต้นราคาหลักสิบ ทำยอดขายไม่ขาด ตอบโจทย์คนรักสัตว์กว่า 30 ปี

FB : ร้านบ้านทุ่งยาว

โทร.085 – 223 6501

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อีกหนึ่งแบรนด์ในธุรกิจอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์ได้อย่างตรงจุดมาเป็นเวลากว่าด้วยราคาเริ่มต้นที่หลักสิบบาททำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย และยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อใจจากลูกค้า มียอดสั่งซื้อทั้งแบบขายปลีก – ขายส่งไม่ขาด ตอบรับกระแสนิยมเลี้ยงสัตว์ให้เป็นเพื่อนคลายเหงาในยุคที่เพิ่มมากขึ้นเล่าว่า ได้ทำธุรกิจของเล่นสัตว์เลี้ยงมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 โดยต่อยอดจากการที่สามีเป็นคนชอบการทำงานไม้ และได้มีการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ จากไม้ จึงได้ทำธุรกิจอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไม้ ในช่วงแรกนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่ค่อยนิยมเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงต่างๆ ก็มีไม่มากหลากชนิด แต่ในช่วงพักหลังๆ ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเริ่มมีการเติบโตที่มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในเรื่องการขนส่ง ทำให้สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเริ่มมีหลากหลายชนิดมากขึ้น จึงทำให้ความต้องการในเรื่องอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นไปด้วยอีกทั้งในปัจจุบันที่เป็นยุค New Normal ผู้คนส่วนใหญ่มีการ Work from home และนิยมอยู่บ้านมากขึ้นเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นกิจกรรมอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ เนื่องจากสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยให้คลายเหงาและแก้เครียดได้ ทำให้ตลาดการค้าขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมีความคึกคักมากขึ้นไปอีกสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าของแบรนด์บ้านทุ่งยาวตลอดระยะเวลา 30 ปี คือเรื่องราคาของอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยอุปกรณ์จะเริ่มต้นที่หลักสิบบาท ทั้งในการขายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง และราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของสินค้าไปจนถึงหลักร้อยและหลักพัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดอุปกรณ์กับราคาแล้วก็ถือว่าคุ้มราคา ด้วยราคาที่ไม่สูงมากนี้จึงทำให้ลูกค้าให้ความสนใจอุปกรร์ของทางแบรนด์ และมีการแนะนำปากต่อปาก และยังตอบโจทย์คนเลี้ยงที่ชอบตกแต่งกรงและหาอุปกรณ์ให้กับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆ ด้วยราคาที่ไม่สูงมาก ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้บ่อยและง่ายขึ้น.... เจ้าของแบรนด์บ้านทุ่งยาว กล่าวเสริมนอกจากเรื่องราคาย่อมเยาที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า คือความพิถีพิถันของอุปกรณ์ เพราะทางแบรนด์ให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง โดยอุปกรณ์จะเป็นทำจากไม้ที่ไม้ฟอกสี และใช้สีผสมอาหารที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงในการนำมาตกแต่งอุปกรณ์ อีกทั้งข้อต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ ก็จะไม่มีการใช้ตะปู แต่จะเป็นการไขว้และยึดติดประสานกันระหว่างไม้กับไม้ ทำให้อุปกรณ์สามารถถอดเป็นชิ้นๆ เพื่อขนย้ายได้สะดวก พร้อมตอบโจทย์ความรักของเจ้าของที่ต้องการอุปกรณ์ดีๆ และปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก เช่น กระต่าย แมว นก หนูแม้ปัจจุบันต้นทุนต่างๆ จะเพิ่มสูงขึ้น และมีคู่แข่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น แต่แบรนด์บ้านทุ่งยาว ก็สามารถครองใจลูกค้ามาได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยการตอบโจทย์ที่ใส่ใจในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค และความคุ้มค่าของอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ทำให้มียอดสั่งซื้อไม่ขาด ตอบรับกระแสนิยมเลี้ยงสัตว์ให้เป็นเพื่อนคลายเหงาในยุค New Normal ที่เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี