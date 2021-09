กสอ. ร่วม องค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมประเทศญี่ปุ่น เชื่อมโยงเอสเอ็มอีไทยกับผปก.ญี่ปุ่น สู่ตลาดสากล

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติ จาก มิสเตอร์ เท็ตสึยะ อิโนอุเอะ ผู้แทน SMRJ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โต๊ะญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIPROM Japan Desk) ร่วมเป็นวิทยากร นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง แนวทางการดำเนินงานในอนาคต และ ได้รับเกียรติ จาก มิสเตอร์โทโมะอากิ คาเนะทานิ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ และผู้จัดการฝ่ายการบริหารโรงงาน บริษัท Office FA.com บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน (Factory Automation) IoT และหุ่นยนต์ ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง แนวโน้มตลาดญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมดังกล่าว และความเป็นไปได้ในการร่วมธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นและ ในช่วงของการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั้น ได้รับเกียรติจาก คุณสรณ อภิลักษณ์ จาก Thai Chemical Engineer Co., Ltd. และคุณกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี จาก Arun Health Garden Co., Ltd. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม การเตรียมความพร้อม รวมทั้ง แนวทางการดำเนินธุรกิจหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ J-GoodTech และ T-GoodTech ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วยขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีใหม่ ๆ ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น การจัดกิจกรรม Online Café อย่างต่อเนื่องของ DIPROM และ SMRJ จะสามารถตอบโจทย์การขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในปัจจุบัน และอาจเป็นก้าวแรกเพื่อการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคตสำหรับ SMRJ ถือกำเนิดในปี 2557 การดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ (B to B) ผ่านเว็บไซต์ J-GoodTech และในปี 2561 DIPROM ได้เปิดตัวเว็บไซต์ T-GoodTech ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองประเทศอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา DIPROM และ SMRJ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งงานสัมมนาต่าง ๆ ขึ้นอยู่เป็นประจำ และในปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 SMRJ และ DIPROM ได้มีการริเริ่มการจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม Online Café โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นของ J-GoodTech และ T-GoodTech ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ