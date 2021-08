"พาณิชย์" เปิด TILOG VE 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงครั้งแรกอาเซียน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

กล่าวว่า งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ดำเนินขึ้นตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงแบบครบวงจรครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN's first logistics virtual exhibition” ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 500 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ามากกว่า 800 ล้านบาท“ภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโลจิสติกส์เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.) เพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การผลักดันให้เรือขนาดไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มมาตรการจูงใจให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า เตรียมการเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือสินค้าทั่วไป สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายย่อย ให้รวมตัวกันจองตู้สินค้าล่วงหน้า และเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาด่านการค้าทั้งทางรถและราง เพื่อรองรับผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด รวมถึงดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาแล้วกว่า 5,700 ราย เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 4,300 ล้านบาทโดยภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงประกอบด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเจาะลึกทุกมุมมอง นอกจากจะมีการนำเสนอสินค้า/บริการจากประกอบการโลจิสติกส์ 81 ราย ระดับแนวหน้าของประเทศใน 5 กลุ่มสินค้าและบริการมาแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการบริการสู่ตลาดโลกในรูปแบบ 360 องศาแล้ว ยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ การประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ นิทรรศการผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2564 รวมถึง Ted Talk เสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงจะสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่อไป