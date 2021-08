(ชมคลิป)ดอกไม้กินได้! ตัวช่วยเพิ่มมูลค่าให้อาหาร ผ่านการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน กับแบรนด์ “Plantinary”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบที่หนักหนาเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตั้งแต่รอบแรก เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และได้รับผลกระทบอย่างไม่ทันตั้งตัว จึงมองหาช่องทางที่จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเข้ามาชดเชยในเรื่องของรายได้ในช่วงนี้ประจวบเหมาะกับเพื่อนที่รู้จักกันมานาน ก็ได้แนะนำให้รู้จักกับ "ดอกไม้กินได้" ซึ่งเพื่อนคนนี้ทำกิจการปลูกผักเล็กๆ อยู่ก่อนแล้ว และเพิ่งเริ่มต้นในการปลูกดอกไม้ เนื่องจากมีออเดอร์จากลูกค้าโรงแรมเข้ามา แต่ทำได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ธุรกิจโรงแรมต่างก็ได้รับคำสั่งปิดตามมาตรการจากภาครัฐฯ โดยที่ไม่มีกำหนดการในการเปิด ออเดอร์ทั้งหมดจึงถูกยกเลิกทันที ต้นทุนที่ลงไปก็จมหมด เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ปลูก จะไม่ถนัดในเรื่องของด้านการขายมากนัก จากสถานการณ์นี้ทำให้ต้องทิ้งวัตถุดิบที่เตรียมจัดส่งไว้ทั้งหมด ตนจึงตัดสินใจก่อตั้ง Plantinary ขึ้นเมื่อกลางปี 2020สำหรับโจทย์ในขณะนั้นคือหาวิธีระบายวัตถุดิบที่เตรียมไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะดอกไม้ที่ปลูกไว้ก็โตขึ้นทุกวัน มีเยอะมากๆ เมื่อออเดอร์ถูกยกเลิก ยิ่งปล่อยทิ้งไว้ของต่างๆ มีแต่แห้งเหี่ยวเสียของ จึงมีความคิดที่จะนำดอกไม้มาจัดใส่กล่องคละชนิด คละสีสัน และต้องประหยัดต้นทุนที่สุด โดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายแบบเต็มตัวอีกทั้งการที่จะเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจนี้ และแน่นอนว่าเราต้อง “รู้จักดอกไม้ ใบไม้" ชนิดไหน กินได้หรือไม่ได้ เป็นดอกไม้จากดอกไม้ หรือดอกไม้จากผัก มีกลิ่นและรสชาติเป็นอย่างไร ทุกดอกทุกใบที่ทางร้านขาย ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังต้องวิ่งเข้าหาโอกาส เนื่องจากยังเล็งเห็นช่องทางที่ดอกไม้กินได้ยังเป็นที่ต้องการอยู่มาก ทุกวันนี้ผู้บริโภคนิยมสั่งอาหารที่ถ่ายรูปสวย ก่อนทานอาหารก็ต้องถ่ายรูปลงสื่อโซเชียล และทำให้เกิดการติดตาม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ เช่น fine dining หรือการที่เชฟทำ chef's table มักมีการตกแต่งดอกไม้ที่ทานได้จริง ลงไปบนอาหารการตกแต่งดอกไม้กินได้ จึงเป็นนัยของความพิถีพิถัน และความหรูหรา น่ากิน ยิ่งเป็นช่วงล็อคดาวน์ของโควิดแล้ว ร้านอาหารปิด โรงแรมปิด และเริ่มมีการว่างงานเพิ่มขึ้น ช่องทางใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพก็มากขึ้น เช่นเห็นคนทำขนมขายกันมากขึ้น ทั้งที่ขายในช่องทาง offline และ online การตกแต่งดอกไม้ลงไป ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ ทำให้สินค้าดูสวย มีราคาขึ้น ตรงนี้จึงถือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจEat by eye (อาหารตา) : พรีเซนท์การใช้งาน หลายคนรู้จักดอกไม้กินได้ แต่ไม่มีผู้บริโภคคนใดที่กินดอกไม้เป็นอาหารหลัก ทางร้านจึงนำเสนอการใช้งานจริงให้ลูกค้าดู เมื่อลูกค้าเห็นรีวิวตัวอย่างจากผลงานของทางร้าน รวมไปถึงของลูกค้ารายอื่นเป็นไอเดียแล้วชอบ ก็จะนำไปใช้ได้Continueos (ความต่อเนื่อง) : สำหรับลูกค้าแบรนด์ หรือ Chain cafe, Chain restaurant สำคัญมาก เช่น เมื่อออกแคมเปญเมนูมาแล้ว โปรโมทแล้วว่าในเมนูของทางแบรนด์จะประกอบด้วยดอกไม้ใบไม้กินได้แบบนี้ ของจริงต้องเหมือนในรูป ทางร้านจะมีการแพลนร่วมกัน บวกกับประสบการณ์ของทีมงาน ทำให้สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการได้อย่างFast (ความรวดเร็ว) : ความรวดเร็วในการจัดส่งสำคัญมาก ดอกไม้ ใบไม้กินได้ เป็นของสดปลอดสาร ไม่มีตัวช่วยยืดอายุ ดังนั้นการเดินทางน้อยเท่าไรยิ่งดี ถึงมือลูกค้าเร็วเท่าไรยิ่งคงความสดไว้มากเท่านั้น ซึ่ง “Plantinary” จะอยู่ในกรุงเทพฯ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักทำให้สินค้าใช้เวลาเดินทางน้อย จึงยังสดและลูกค้าเก็บต่อได้นานService mind : การขายดอกไม้กินได้ แตกต่างจากการขายสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป เพราะดอกไม้ เป็นสินค้ามีรายละเอียด เรียกว่า แทบจะทำ order by order การเอาใส่ใจ และฟังความต้องการของลูกค้า จึงเป็นทักษะสำคัญ และโชคดีที่เป็นความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ทางร้านจะตอบลูกค้ารวดเร็ว รับฟังและเก็บรายละเอียดงานให้ครบถ้วน แนะนำสินค้าให้เหมาะกับงานของลูกค้า งานอาหารที่ต้องการใช้ดอกไม้ตกแต่งย่อมเป็นงานมีดีเทล ส่วนใหญ่จะราคาค่อนข้างสูง เช่น private dinner เราต้องละเอียดเก็บตรงนี้ให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด หรือแม้ลูกค้าต้องการใช้ดอกไม้เวลาไหน เพราะถ้าของไปถึงไม่ตรงเวลาหรือไม่มีผู้รับก็จะมีปัญหากับตัวสินค้าและงานของลูกค้าได้ หรือลูกค้าบางท่านเพิ่งรู้จักดอกไม้กินได้ ต้องการลองใช้ ทางร้านก็ต้องแนะนำวิธีการใช้ การเก็บรักษา เพื่อให้สินค้ายังคงคุณภาพสดสวย ใช้งานได้คุ้มในเรื่องของจุดเด่น และความสวยของ "ดอกไม้ทานได้ Plantinary" นั้นชัดเจนอยู่แล้ว ตัวสินค้ามีความสวยงาม น่ารัก สีสันสะดุดตา แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทางร้านวางไว้คือCatagories (แบ่งกลุ่มสินค้าได้ตรงใจลูกค้า) : ทางร้านใช้เวลาทำการบ้านกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่พอสมควร จนลงตัวเป็นการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภท ที่กลุ่มลูกค้าต้องการ โดยในส่วนของดอกไม้ จะมีทั้งแบบคละชนิด ซึ่งก็จะแบ่งย่อยตามกลุ่มขนาดดอกได้แก่ คละขนาด, ขนาดดอกกลาง, ขนาดดอกเล็ก, ดอกไม้ผสมใบไม้ทำให้ง่ายต่อการเลือกและสั่งซื้อได้ง่านขึ้น เมื่อเขาได้สินค้าตรงประเภทก็จะใช้งานคุ้ม เกิด waste น้อย ดีต่อทั้งร้านทั้งลูกค้า รวมถึงสามารถสั่งแยกชนิดดอกใบ หรือสั่งทำตามธีมงานของลูกค้าได้ จำนวนลูกค้าซื้อซ้ำของทางร้านสูงมากค่ะLast Long (เก็บได้นาน) : ทางร้านมีเทคนิคการถนอมสินค้าให้อยู่ได้นาน การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ดอกไม้ ใบไม้ สดและอยู่ได้นาน ดอกไม้กินได้ “Plantinary” เป็นดอกไม้สดปลอดสาร มีอายุเฉลี่ยของสินค้า คือ 7 วัน ลูกค้าจำนวนมากสามารถเก็บดอกไม้ไว้ใช้ได้นานกว่านั้น ซึ่งสถิตินานที่สุดที่ลูกค้าเก็บได้ คือ 3 สัปดาห์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บรักษาของแต่ละคนอีกด้วย)Variaty : ใน 1 กล่อง ของดอกไม้จะคละชนิดของดอกไม้ ไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด ตามฤดูกาล น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40-60 กรัม แล้วแต่ชนิดของดอกไม้ และประเภทของสินค้าValue : "คุ้ม" ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุ้ม ไม่ใช่เพราะราคาถูกแต่เพราะดอกไม้แต่ละกล่อง ทางร้านคัดสรรชนิดที่สวย เป็นที่นิยมใช้ เหมาะสมกับกลุ่มงานของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้งานได้จนดอกใบสุดท้าย ตอบโจทย์ทั้งกล่องสำหรับกลุ่มตกแต่งอาหาร ได้แก่ ดอกไม้ทานได้, ใบไม้ทานได้ สมุนไพร หมุนเวียนพันธุ์ตามฤดูกาล จะมีทั้งแบบดอกไม้ใบไม้คละชนิด แยกชนิด และสั่งทำ ซึ่งสินค้าที่เป็น Best Seller จะเป็นดอกไม้คละชนิด ราคา 170 บาทกลุ่มผักสลัด ทั้งผัก Hydroponics แยกชนิด และ สลัดผักดอกไม้พร้อมทาน (Chef's table Salad) ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาก ทางร้านคัดสรรชนิดผักเมืองนอกที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีรสชาติดี เช่น สวิสชาร์ท เคล เรดซอเรล คอส รอกเก็ต ผสมกับสมุนไพรใบไม้ดอกไม้ทานได้ เช่น โรสแมรี่ ผสมกับดอกไม้ทานได้ ที่เชฟนิยมจัดเป็นคอร์สเมนู นำมาให้ลูกค้าทานได้ง่ายๆ ที่บ้าน ในชุดมาพร้อมกับน้ำสลัด low fat และ ไข่ต้ม organic หรือ เนื้อสัตว์ . สลัดขนาดใหญ่ 1 กล่อง แบ่งทานได้ 1-3 ส่วน จัดส่งด้วย Delivery และรถควบคุมอุณหภูมิ และปัจจุบันมีหน้าร้าน Online สินค้าพร้อมส่ง ให้ลูกค้ากดสั่งซื้อ ได้ทั้งทาง Robinhood และ Lineman อีกด้วยทางร้านตั้งใจจะพัฒนาความรู้ในส่วนของพันธุ์ไม้ รวมไปถึงปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ดอกไม้ใบไม้ที่สวยน่ารัก และอร่อย หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตทางร้านจะมีการเพิ่มการกระจายสินค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการขยายฐานลูกค้า ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดอีกด้วย ในส่วนสุดท้ายตั้งใจไว้ว่าจะ approach กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้ง online และ offlineสนใจติดต่อ Line: @plantinary (มี@) (ไม่มีหน้าร้าน ส่วนเรือนเพาะมีขนาดเล็ก มีข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน จึงไม่ได้เปิดให้ลูกค้า walk-in) มีหน้าร้าน Online ที่ลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่ง ได้ที่ Robinhood และ Linemanเฟซบุ๊ก : Plantinary ดอกไม้ทานได้ ดอกไม้แต่งขนม อินสตาแกรม : plantinary