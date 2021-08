ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อนุรักษ์ “เครื่องสีข้าวไม้ไผ่” งานหัตถกรรมใกล้สูญหาย พร้อมโกอินเตอร์

อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เข้ามาทดแทนการใช้เครื่องสีข้าวไม้ไผ่ แบบดั้งเดิม ทำให้ปัจจุบัน การทำเครื่องสีข้าวไม้ไผ่เริ่มค่อยๆ หายไป คนเฒ่า คนแก่ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา การทำเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ ก็เหลือน้อยลงมาก ทำให้เราได้เห็นเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ที่หลงเหลืออยู่แค่ตามบ้านเกษตรกรในชนบท เพียงไม่กี่หลังคาเรือนและเป็นของเก่าโบราณ ที่ผุพังไปตามกาลเวลา โดยไม่ได้มีการทำขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดด้วยเสน่ห์ของจึงได้เล็งเห็นว่า ควรที่จะได้อนุรักษ์ภูมิปํญญาอันชาญฉลาด ของเกษตรกรไทย นี้ไว้ โดยพัฒนาขึ้นมาเป็นของแต่งบ้าน ที่สามารถพรีเซนต์ขายให้กับ ผู้ที่สนใจงานแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากแต่ในวันนี้หากกล่าวถึง ผู้ที่ยังคงอนุรักษ์ รักษา และสืบสานการประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมากว่า 60ปี คงต้องกล่าวถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้อนุรักษ์การทำทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มาจนถึงในปัจจุบันทั้งนี้ ด้วยความภาคภูมิใจ และแม้ว่าวัยที่ล่วงเลยเข้าสู่วัยชรามากแล้วในวันนี้แต่ยังคงมุ่งมั่นใช้กำลังแรงกายที่ยังมีอยู่ ประดิษฐ์เครื่องสีข้าวไม้ไผ่ ให้แก่ผู้ที่สนใจเห็นคุณค่า ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ การทำ เครื่องสีข้าวแบบโบราณ ด้วยความหวังที่อยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบทอดภูมิปัญญาการทำ เครื่องสีข้าวไม้ไผ่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัด ของ เครื่องสีข้าวไม้ไผ่โบราณ อีกอย่างหนึ่ง คือ น้ำหนัมาก เวลาเคลื่อนย้ายต้องใช้แรงงานคนมากถึง 4 คน “ครูบุญชู” จึงได้พยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เครื่อง สีข้าวไม้ไผ่โบราณ ให้มีความทันสมัย สามารถ เคลื่อนย้ายได้ง่าย ขึ้น ด้วยการติดตั้งล้อไว้ที่ฐานของเครื่องสีข้าว เพื่อสะดวกในการลากไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้ และซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันด้วยความหวังที่ว่าอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจ เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทำ เครื่องสีข้าว ไม้ไผ่ ให้กลไกแห่งภูมิปัญญาโบราณแขนงนี้ไม่ให้สูญหายนี้ ประกอบด้วย โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็ง และ นำจักตอกไม้ไผ่มาสานขึ้นเป็นทรงกระบอกที่มีความสูงลักษณะคล้ายกับเครื่องโม่แป้ง กลไกในการทำ เครื่องสีข้าวไม้ไผ่ ไม่มีความซับซ้อนอะไร เพียงแค่สานให้มีส่วนที่ ใส่ข้าวเปลือกอยู่ด้านบน และส่วนที่รองรับข้าวที่ผ่านการสีอยู่ด้าน ล่าง มีคันโยกสำหรับหมุนฟันบดด้านบนเพื่อขัดเปลือกข้าวให้กระ เทาะและไหลลงมาด้านล่าง องค์ประกอบมีอยู่ 5ส่วน คือ ท่อนฟันบน ท่อนฟันล่าง แกนหมุน ไม้คาน และคันโยก ท่อนฟันบนจะสานด้วยไม้ไผ่เป็น รูปทรงกระบอกสูงประมาณ 50 เซนติเมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้ไม้ เนื้อแข็งขวางเป็นไม้คานให้ปลายไม้ทะลุผิวไม้ไผ่ที่สานท่อนฟันบนออกมาข้างละ 25 เซนติเมตร ไม้ คานที่โผล่ออกมาจะเจาะรูให้ทะลุเพื่อให้สลักคันโยก ซึ่งมีเดือยสอดไว้สำหรับโยกหมุนปัและส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 และมีชื่อภาษาอังกฤษ The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “SACICT" (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)ทั้งนี้ยโดยเฉพาะ สมควรที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดระบบการบริหารงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระคล่องตัว เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 17 ปี ของ ศ.ศ.ป.คือ อาเซียน ประเทศที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา และมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ ลาว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด คือ และมีการขยายตัวมากที่สุด คือ กลุ่มเครื่องเงิน เครื่องทอง ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด คือ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และมีการขยายตัวมากที่สุด คือ โลหะมีค่าฯโดยเมื่อแยกเป็นรายกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าส่งออก 5,466.43 ล้านบาท เติบโต 20.06%มูลค่าส่งออก 10,964.92 ล้านบาท เติบโต 125.35%มูลค่าส่งออก 6,837.77 ล้านบาท เติบโต 38.06% และมูลค่าการส่งออก 590.65 ล้านบาท เติบโต 44.47% ภาพรวมการส่งออกเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 การส่งออกมีมูลค่าการส่งออกรวม 123,432.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,614.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันในปีก่อน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 105,817.95 ล้านบาทปัจจุบันศูนย์มีแผนกงานฝีมือต่างๆ มากกว่า 30 แผนก เช่น เครื่องสาน เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องหนัง เครื่องเรือนไม้ ตุ๊กตาชาววัง เป่าแก้ว แกะสลัก ปักผ้า ทอผ้า ฯลฯ ผู้ที่สนใจ ต้องการเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 – 16.00 น.