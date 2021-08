สสว. จับมือผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ หวังเพิ่มกำลังการซื้อจากต่างประเทศ

กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิด -19 เกิดการระบาดรุนแรง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ความท้าทายใหม่ๆ หลายประการ ทั้งรูปแบบการดำเนินงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พลวัตเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด มาตรการทางด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขต่าง ๆอีกทั้งการดำเนินงานของสสว. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้เหมาะสม สำหรับโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2564 ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และให้การสนับสนุนผลักดันสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละราย ให้เติบโตในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับทีมที่ปรึกษาของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งการสัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการทำเวิร์กชอปร่วมกันจากการดำเนินงาน พบว่า การขยายตลาดนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือ (B2B) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการพบกับคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มเทรดเดอร์ หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ เกิดการต่อยอดในการซื้อขายในปีนี้ สสว. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านกันคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้งหมด 45 ราย อาทิ ชาวเลแม่กลอง Sawasdee Aroma Herb พูนทรัพท์บริการ บริษัทมนะสิการ จำกัด ย้อมรักกระบี่ และ ห้วยค้างคาวกาแฟสด เป็นต้น และเกิดการนัดหมายจับคู่ธุรกิจกว่า 170 นัดหมายด้วยกันพร้อมกับ เตรียมเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบและตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนประชาสัมพันธ์หน่วยร่วมดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายนพรัตน์ คุณานนทกร 064 154 2165