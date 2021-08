สทน.จับมือกับ กฟผ.และภาคีเครือข่ายด้านฟิวชันในประเทศไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีฟิวชันในภูมิภาคอาเซียน

ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานที่มีมากขึ้นทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานเพื่อสร้างไฟฟ้าถูกใช้ไปในอัตราที่รวดเร็ว ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการหาแหล่งพลังงานที่วางใจได้ เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งสามารถให้พลังงานในราคาถูกและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยซึ่งสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ง่าย เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร เป็นต้น แต่สำหรับประเทศไทยนั้นการรับรู้และความเข้าใจทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันยังมีไม่มากนักการจัดกิจกรรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันให้นักศึกษาและนักวิจัย ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดความสนใจในด้านการวิจัยเกี่ยวกับพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นการสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งทางพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันขึ้นในประเทศไทยและในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน โดยมีหน่วยงานชั้นนำของโลกที่มีกิจกรรมในการศึกษาวิจัยด้านนิวเคลียร์พลาสมา เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA), สถาบันวิจัยฟิวชันในสนามแม่เหล็ก (Research Institute on Magnetic Fusion หรือ IRFM) ภายใต้ความร่วมมือ The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) ประเทศฝรั่งเศส International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ประเทศฝรั่งเศส, ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) ประเทศออสเตรีย, Japan Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), National Institute for Fusion Science (NIFS) ประเทศญี่ปุ่น และ US Department of Energy สหรัฐอเมริกาจากประสบการณ์โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงของหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นโอกาสอันที่ดีที่ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยรับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านฟิวชันพลาสมา และกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิวชันในภูมิภาคอาเซียนต่อไป