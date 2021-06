ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอี สร้างรายได้ฝ่าวิกฤต COVID-19

ซีพี ออลล์ เดินหน้าต่อยอด “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศกว่า 2,300 สาขา ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทิ้งกัน หวังสร้าง 3 ความสะดวกทั้ง “สะดวกเห็น สะดวกเข้าถึง สะดวกไว้วางใจ” ให้ผู้บริโภคพร้อมเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่เอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งชวนคนไทยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 3,000 รายการ

หลังประกาศเดินหน้าโครงการเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เปิดตัวชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 2,300 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในสาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ก็ได้จัดทำป้ายพิเศษเพื่อไฮไลต์สินค้าของเอสเอ็มอีที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ให้โดดเด่นทั้งนี้ประเมินว่า สินค้าเอสเอ็มอีที่มีคุณภาพและศักยภาพมีอยู่จำนวนมาก แต่ปัญหาหลักของสินค้าเอสเอ็มอีคือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน ไม่มั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็มีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการทำการตลาด เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 จึงยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนอกจากนี้ การจัดทำ SME Shelf และป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สินค้า SME ด้วยกลยุทธ์ 3 ส ได้แก่ 1.ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see) ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นของเอสเอ็มอีได้อย่างชัดเจน 2.ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach) ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ALL Online และ 7 Delivery 3.ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust) ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ไว้วางใจและตัดสินใจร่วมสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ ในฐานะ “กองหนุนช่องทางขาย” ซีพี ออลล์ คาดหวังว่า SME Shelf จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เหล่าเอสเอ็มอี จนก้าวผ่านผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีคุณภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังขับเคลื่อนต่อไปได้ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีสินค้าเอสเอ็มอีวางจำหน่ายอยู่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าที่จะนำมาวางบน SME Shelf นั้น จะประกอบด้วยทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ (Non-Food) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าของแต่ละสาขาและลักษณะเฉพาะของสินค้าสำหรับ โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ “กองหนุนองค์ความรู้” จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการต้นทุน การผลิต ตลอดจนความรู้เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ “กองหนุนความร่วมมือ” เป็นสะพานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ คู่ค้า รวมถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญ และ “กองหนุนช่องทางขาย” เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) และเซเว่น เดลิเวอรี่ (7 Delivery) เพื่อขยายโอกาสกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท โดยซีพี ออลล์ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดมาภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน