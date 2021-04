เอซีเค ฟู้ดเทค ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เสิร์ฟผักสดถึงมือผู้บริโภค แปรรูปผักได้มากกว่า 100ตัน/เดือน

เล่าว่า บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี มุ่งมั่นผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปัจจุบัน บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 ชนิด ทั้งผักสลัดไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิกส์ สลัดมิกซ์ สลัดแพ็คสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ผักสมุนไพร น้ำสลัด องค์ประกอบโรยหน้าต่างๆ และยังให้บริการผลิต สินค้าตามความต้องการอื่นๆ อีกด้วยวัตถุดิบที่นำเข้ามาในโรงงานจะมีทั้งที่มาจากบริษัทเอง ทั้งฟาร์มอ่อนนุช กรุงเทพฯ และฟาร์มปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะถูกจัดส่งมาโดยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิขณะข่นส่งเพื่อรักษาความสดของวัตถุดิบ อีกช่องทางคือรับมาจากฟาร์มเกษตรกรที่บริษัทส่งเสริมให้ปลูก โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก และได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช หรือที่เรียกว่า GAPทั้งนี้ทางบริษัทได้ย้ายโรงงานมา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2562 โดยสายการผลิตก็ทยอยเปิดจนครบสมบูรณ์เมื่อปี 2563 ก็มาประสบวิกฤต โควิด-19 และเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านอาหารและโรงแรม ประมาณร้อยละ 40 และในช่วงนั้นร้านอาหารจำเป็นจะต้องปิดร้านตามคำสั่งการควบคุม บางร้านหนักถึงขั้นที่ต้องปิดตัวลง ยอดสั่งซื้อวัตถุดิบผักจากบริษัทจึงลดลงตามไปด้วยทำให้โรงงานจะต้องจัดการกับสต๊อกผักสดที่มีอยู่ รวมไปถึงผักที่ปลูกไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากผักจะต้องมีระยะเวลาในการปลูกทางโรงงานก็ยังไม่ได้จัดการในส่วนนั้น ความยากก็คือต้นทุนที่จะต้องแบกรับทั้งหมด ที่จะต้องทำให้งานในโรงงานดำเนินต่อไปได้ ทั้งการควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดต่อกับโรคระบาด รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนทั้งหมดให้ได้ดีที่สุดในภาวะที่ยอดขายลดลงไปถึงร้อยละ 50การจัดการที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาก็คือ หาช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น พร้อมด้วยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ SMEs Grow Up ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นในรูปแบบ Online ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ร้อยละ 30นอกจากนี้ยังมี Salad House by Super Fresh ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ขยายออกมาเปิดเป็นร้าน Salad House ที่เปิดจัดส่งกับแอปพลิเคชั่น Delivery ไม่ว่าจะเป็น Grab, Lineman, Foodpanda ลูกค้าจะอยู่บ้านมากขึ้น ไม่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน รวมไปถึงการ Work from home ทางบริษัทจึงต้องพิ่มในช่องทางนี้เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้กลุ่มสินค้าที่มีให้ลูกค้าเลือกจะมีตั้งแต่ ผักสด ผักสลัดแปรรูปพร้อมรับประทาน หรือนำไปปรุงอาหาร และเนื่องด้วย บริษัทต้องการที่จะเป็นผู้ทำผักสลัดพร้อมรับประทานแบบครบวงจร จึงมีในไลน์ของน้ำสลัดผลิตน้ำสลัดเองในรสชาติต่างๆ เป็นการพัฒนาสูตรของน้ำสลัด และมีในไลน์ผลิตซอสที่สามารถนำไปรับประทานคู่กับสลัด หรืออาหารเมนูอื่นได้ และสุดท้ายในกลุ่มไลน์ผลิตเบเกอรี่ บริษัทดริ่มต้นในการผลิต Crouton ที่ใช้โรยหน้าสลัดเป็นขนมปังกรอบ รวมไปถึงขนมปังในหลากหลายรูปแบบในอนาคตทาง บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด จะมีการผลิตแบบ OEM เป็นการผลิตภายใต้เงื่อนไขของลูกค้าแต่ละราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือต่างชาติที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ของลูกค้าเอง รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งการเติบโตไปในทางนี้อีกด้วย