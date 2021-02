สสว. จับมือ มจพ. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “SME Academy 365” เรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เผยว่า สสว. ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างให้เกิดระบบการให้ความรู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ในลักษณะระบบเปิดสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้สนใจความรู้ทางธุรกิจทั่วไปตามหลักการ Massive Open Online Courseware (MOOC) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทางธุรกิจที่สำคัญจากการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาครอบคลุมทุกภาคธุรกิจเอสเอ็มอี และพัฒนาเครื่องมือและการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้มีการพัฒนาขึ้นมาก การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ สามารถเรียนรู้และพัฒนากิจการของตัวเองได้ในเบื้องต้น ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก“สสว. จึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบการให้ความรู้ “SME Academy 365” เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการจำนวนมากทั่วประเทศไทยด้วยระบบ Platform E-learning ที่ทันสมัยที่ตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการของเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของเอสเอ็มอีที่เป็นหลักการแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อพลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมหรือพัฒนาเอสเอ็มอี ให้มีการนำระบบ E-Learning เข้ามาใช้ในการลดขั้นตอนการเข้าถึงองค์ความรู้ และกระจายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยได้มากในที่สุด โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในยุค Next Normal สู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีสมรรถนะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Competency) และสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”เผยถึง 3 จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการ 2. พัฒนาหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนาเอสเอ็มอีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมจัดทำชุดองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่เอสเอ็มอี และ 3. เผยแพร่ให้เอสเอ็มอี ทราบถึงการมีอยู่ของระบบ SME Academy 365 และสามารถเข้ามาใช้งานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ“โครงการนี้เพราะเล็งเห็นว่า มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2020 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ และระบบสารสนเทศให้กับหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ มจพ. ยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล และมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ หลายหน่วยงาน สสว. จึงมีความเชื่อมั่นว่า มจพ. จะสามารถดำเนินการ SME Academy 365 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” นายวีระพงศ์ กล่าวกล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) รวมถึงผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจ จำนวน 10,000 ราย โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้าง เพื่อเชิญชวนให้เข้าใช้งาน และเรียนรู้เนื้อหาบนระบบ SME Academy 365 โดยกลุ่มเนื้อหาประกอบไปด้วย1.หลักสูตรสมรรถนะผู้ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Entrepreneurial) การคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการวิถีใหม่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับผู้ประกอบการ วิถีใหม่ และการจัดการเงินและบัญชีสำหรับ MSME (Finance for MSME)2.หลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล ได้แก่ การจัดการพาณิชย์ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการวิถีใหม่ การตลาดดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การเล่าเรื่องดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ และความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการผู้สนใจ สามารถขอเพิ่มเติมข้อมูลงาน SME Academy 3651. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.smeacademy365.com2. และติดตามรับชม vdo premiere launch เปิดตัว platform ได้วันนี้เวลา 19.00 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/OSMEP/