“จุลพันธ์” ชู ESG–AI ยกระดับความปลอดภัยแรงงาน เปิดเวที OAIC 2026 ดันไทยสู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

“จุลพันธ์” เปิดงาน OAIC 2026 ชู ESG ขับเคลื่อนความปลอดภัยแรงงานทุกกลุ่ม ผสาน AI–หุ่นยนต์–ระบบอัตโนมัติ ป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก ด้าน สสปท. เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากงานวิชาการสู่นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026) ภายใต้แนวคิด “ESG for Sustainable Safety: Establishing a Sustainable Safety Culture” ณ แกรนด์ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) หรือ สสปท. โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า “ความปลอดภัยในการทำงาน” ไม่ใช่แค่ “การป้องกันอุบัติเหตุ” แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงแรงงานมุ่งยกระดับงานด้านความปลอดภัยให้เชื่อมโยงกับแนวคิด ESG โดยเฉพาะมิติ Social ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความปลอดภัยของแรงงาน และมิติ Governance ที่เน้นระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
“โลกการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีจึงต้องไม่ได้มุ่งเพียงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ต้องนำมาใช้เพื่อ คาดการณ์ ป้องกัน และลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ” นายจุลพันธ์ กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการนำ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในงานความปลอดภัย เช่น การตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง การเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือสภาพการทำงานที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะงานและการเข้าถึงเทคโนโลยีของแรงงานทุกกลุ่ม
“เป้าหมายสำคัญคือทำให้แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม พนักงานสำนักงาน แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานข้ามชาติ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวว่า การสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการออกกฎหรือมาตรการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ความปลอดภัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้นสสปท. จึงมุ่งขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยโดยเชื่อมโยง องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบกิจการ พร้อมส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการค้นหาและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร
“ความปลอดภัยในวันนี้ต้องก้าวจากการ ‘แก้ไขเมื่อเกิดเหตุ’ ไปสู่การ ‘ป้องกันก่อนเกิดเหตุ’ และจากการทำความปลอดภัยเฉพาะบุคคล ไปสู่การสร้างระบบที่ทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม” นายนันทชัย กล่าว
ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สสปท. เดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมแรงงานหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ พนักงานสำนักงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ผ่านการพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงจากการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับงาน OAIC 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับนานาชาติ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านความปลอดภัยจากหลากหลายภาคส่วน มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน โดย ภายในงานยังมีการนำเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ รวมถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง เพื่อสนับสนุนสถานประกอบกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลสุขภาวะของแรงงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวทาง ESG