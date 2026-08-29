มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลจากเวที IEI 2026 ณ นครกว่างโจว สะท้อนพลังวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ หลังส่งผลงานจากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เยาวชนนักนวัตกร และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอในงาน “The 12th International Exhibition of Inventions (IEI 2026)” ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ China Import and Export Fair Complex นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลงานจากหลากหลายสาขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าว ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชีวภาพ อาหาร สุขภาพ และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จริง และสามารถก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ยังสะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ากับการใช้ประโยชน์ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักศึกษา เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ต่อยอดทรัพยากรและองค์ความรู้ในท้องถิ่น รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลงานจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 2 ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ว่าน วิริยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ “SAPOPURE: Natural Saponin Deodorizer Innovation for Animal Spaces” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นจากสารซาโปนินธรรมชาติสำหรับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงาน “Beeotic: Stingless Bee Honey Jelly Beads from Bio-Composite Plywood Hives Enhanced with Local Fruit Antioxidants for Vulnerable Groups” นวัตกรรมเม็ดเจลลีน้ำผึ้งชันโรงจากรังไม้อัดชีวภาพ เสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และ NRCT Special Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงาน “SAPOPURE” พัฒนาจากการนำฝักก้ามปูซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสกัดสารซาโปนินธรรมชาติและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สำหรับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ตลาดสด และพื้นที่จัดการขยะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การย่อยสลายได้ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ ทีมพัฒนาผลงานประกอบด้วย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา อาจารย์ที่ปรึกษา, น.ส.รฒียา ทรายแก้ว นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher), นายบริวุฒิ จิรมงคลรัช นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ เสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขณะที่ผลงาน “Beeotic” เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและนักวิจัย โดยนำองค์ความรู้ด้านน้ำผึ้งชันโรง วัสดุชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในชุมชนและตอบโจทย์กลุ่มเปราะบาง โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และ NRCT Special Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในส่วนของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำคณะนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยภายใต้โครงการ “Connecting and Strengthen Herbal Capabilities in Mekong–Lancang with Green Technology” เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน IEI 2026 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยภายใต้โครงการ และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ระหว่างประเทศ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง–ล้านช้าง และมีศูนย์ FIN เป็นหน่วยบริหารโครงการ
สำหรับผลงานนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและเครือข่ายที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีจำนวน 5 ผลงาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และนวัตกรรมสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ประกอบด้วย “GX Shoot: High-Bioavailability Supplement for Men” โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท สกิน เมดิคอล คอนซัลแทนท์ จำกัด, “NEXT-GENERATION ADVANCED PREBIOTIC INNOVATION: Active Prebiotic Shot and Bird’s Nest Analogue Functional Drink for Gut Health and Longevity” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด, “Marta’s REJUVENA JEWEL: Edamame Procyanidin Functional Beverage Innovation” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท โดยรักและหวัง จำกัด, “Juicy Skin: Nanoemulsion Skin Treatment Oil from Cold-Pressed Peach Seeds” ผลงานที่พัฒนาร่วมกันระหว่างศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) และบริษัท ดิ เอ็มเพรส เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด และ “SERO-9: Multifunctional BioActive Serum with Green-Extracted Botanical and Insect Bioactives via Advanced Nano-Delivery” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท สยาม เดอมาโพเทค จำกัด โดยผลงานทั้ง 5 ผลงานได้รับรางวัลเกียรติยศจากงาน IEI 2026 พร้อมรางวัลพิเศษจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การปรากฏผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนเวที IEI 2026 ในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดจากองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่การนำทรัพยากรชีวภาพและวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่า การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร สุขภาพ และความงาม โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และเพิ่มช่องทางในการต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม