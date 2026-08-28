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TNI ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตของคุณ เรียนอะไรดี? ในปี 2026 รองรับความต้องการงานสาย TECH & AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ AI เข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็ว ความกังวลเรื่อง “จบแล้วจะตกงานไหม?” กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกคน หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเลือกระหว่าง “สาขาที่ใช่แต่เสี่ยงตกงาน” กับ “สาขาที่มีงานรองรับแต่ไม่ใช่ตัวเอง” การเลือกสายเรียนจึงไม่ได้วัดกันแค่ความชอบ แต่คือการมองหาทักษะที่ AI แทนที่ไม่ได้ และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

TNI สถาบันอุดมศึกษาได้มองเห็นโอกาส และเตรียมพร้อมหลักสูตรต่างๆ เพื่อคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การมีงานทำ พร้อมองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำงานและการทำธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไทย-นิจิ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรีภาคพิเศษ (หลักสูตรเทียบโอน) และวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงปริญญาโท ตอบโจทย์สายงานวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ ภาษา โลจิสติกส์และอุตสาหกรรม


หลักสูตรในปี 2026 ที่รองรับความต้องการงานสาย TECH & AI สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง?

หลักสูตรไทย

สาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SC)

เรียนรู้การออกแบบสมองกลยุคใหม่ ระบบบนชิป “หัวใจของเทคโนโลยีโลก” และระบบสมองกลฝังตัว พร้อมทำโปรเจกต์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรบูรณาการ Chip Design และ Programming นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ การออกแบบวงจรและสถาปัตยกรรมชิป การเขียนโปรแกรมควบคุมชิปที่ออกแบบเอง เป็นการผสาน Chip Design + Embedded / IoT ไว้ในหลักสูตรเดียว

• เรียนจากของจริง ไม่ใช่การท่องจำ เข้าใจกระบวนการพัฒนาชิปตั้งแต่ต้นจนจบ จากแนวคิดสู่การ ออกแบบ ทดลองและศึกษาสู่การนำไปใช้งานจริง

• เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และจากงานวิจัยจริง พร้อมแก้โจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ผสานความรู้ทางวิศวกรรมและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อฝึกคิดแบบเป็นระบบและลงมือทำอย่างมืออาชีพ

• ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานจริง ด้าน Embedded System และ Digital IC Design

สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (DS)

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโอกาส วิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์อนาคต

• เรียนรู้ด้านวิทยาการข้อมูล ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

• เขียนโปรแกรมด้าน Data Science ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูล และการเลือกใช้โมเดลทั้ง Machine Learning และ AI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง

• วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้โมเดลด้าน Data Science เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างสูงสุด รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยข้อมูลที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

• สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้จากข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย รวมถึงพร้อมพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

สาขาการจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (BD)

เน้นทักษะการเป็นนักพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจจริง

• เรียนการบริหารธุรกิจครบวงจร ครอบคลุมการจัดการ การตลาด การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาธุรกิจ

• ผสานแนวคิดการจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางธุรกิจ

• พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมต้นทุน การตัดสินใจ และการสร้างกำไรอย่างเป็นระบบ

• เรียนรู้การทำธุรกิจจริงในยุคดิจิทัล ทั้ง Startup ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจอุตสาหกรรม

• สร้างผู้ประกอบการและนักบริหารรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ

สาขาการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ (HS)

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทั้งการวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยว การทำงานโรงแรม และธุรกิจการบิน

• อัพสกิลภาษา ฝึกภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศผ่านการจำลองสถานการณ์จริง เช่น การดีลงานกับลูกค้าต่างชาติ, การแก้ปัญหาให้ลูกค้า และจำลองงานในโรงแรมห้าดาว

• สนุกกับวัฒนธรรม และการดีไซน์ประสบการณ์ เรียนรู้จิตวิทยาพหุวัฒนธรรมยุคใหม่ ด้วยบทบาท "นักออกแบบประสบการณ์" สร้างสรรค์ Customer Journey

• ลุยสมรภูมิธุรกิจจำลอง (Simulation) ฝึกคิดแบบนักบริหารผ่านการเล่นบอร์ดเกมและโปรแกรมจำลองธุรกิจ โรงแรม คาเฟ่ หรือบริษัททัวร์ ฝึกคำนวณกำไร-ขาดทุน และแก้ปัญหาหน้างานจริง

• ฝึกงานจริงในองค์กรจริง ก้าวสู่โลกการทำงานระดับสากล ฝึกงานในธุรกิจบริการ ทั้งโรงแรม 5 ดาว, สายการบินชั้นนำ, บริษัทจัดอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ หรือบริษัทญี่ปุ่น

• บินลัดฟ้าดูงานที่ญี่ปุ่น สัมผัสต้นตำรับนวัตกรรมและการบริการระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EGC)

การสื่อสารทางธุรกิจ และสายงาน “Brand Communicator”

• เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) ที่ต่างประเทศใช้พัฒนาภาษาให้นักศึกษาต่างชาติ

• มุ่งผลิตนักสร้างแบรนด์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

• หลักสูตรไทย ที่มีการเรียนวิชาที่บรรยายภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป

• ไม่เน้นท่องจำ ไม่มีแบบฝึกหัดเติมคำ เน้นสร้างกระบวนการคิดและลงมือทำแบบ3PBL-Practice, Problem and Project Based Learning

• เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (DT)

Digital Technology x Japan Industry Management

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมถอดรหัสความสำเร็จจากองค์กรญี่ปุ่น

• เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

• เสริมทักษะสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Economy และสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ

• เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น

หลักสูตรนานาชาติ : วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (IND)

IND: Learn Globally. Create Innovatively. Build Your Future.

เรียนรู้ระดับสากล • สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม • ออกแบบอนาคตในแบบของคุณ

1. Global Business & Digital Transformation

เรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน พร้อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นวัตกรรม ความยั่งยืน และการบริหารการเงิน เพื่อพร้อมรับมือกับพลวัตของธุรกิจในตลาดโลก

2. Trilingual & Cross-Cultural Communication

พัฒนาทักษะการสื่อสาร 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อทำงานและดำเนินธุรกิจในบริบทสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Build Your Own Business with Solopreneurship

เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผ่าน Solopreneurship Project ตลอด 4 ปี ตั้งแต่การค้นหาไอเดีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างโมเดลธุรกิจ ไปจนถึงการทดลองและต่อยอดธุรกิจของตนเอง

4. Learn from Real-World Business Experts

ได้รับประสบการณ์และคำแนะนำจาก คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสถานการณ์จริงทางธุรกิจ

5. Global Learning & International Experience

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รวมถึงโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น

6. Five Dimensions for Global Entrepreneurs

พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 มิติสำคัญ ได้แก่

International Business – ความรู้และทักษะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

Cultural Empathy – ความเข้าใจและการทำงานร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรม

Entrepreneurial Spirit – ความคิดและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ

Global Networking – การสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจระดับสากล

Digital Creativity & Innovation – ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


เรียน TNI ไม่เพียงบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น นักศึกษายังผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและพร้อมทำงานได้ทันที ผ่าน TNI Cove value K-M-H-S ดังนี้

Kaizen (改善): ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (継続的な改善)

Monodzukuri (ものづくり): คิดเป็น ทำเป็น (自ら考え、実践する力)

Hansei (反省): พิจารณาและปรับปรุงตนเองก่อน (まず自らを省みて、改善につなげる姿勢)

Seii (誠意): ความจริงใจ (真心と誠実さ)

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ก้าวแรกกับ TNI ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตของคุณ TNI: Ignite Your Future

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) : “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ พัฒนานักบริหาร” เว็บไซต์: www.tni.ac.th , Facebook: https://www.facebook.com/ThaiNichi