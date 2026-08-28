TNI ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตของคุณ เรียนอะไรดี? ในปี 2026 รองรับความต้องการงานสาย TECH & AI

ในยุคที่ AI เข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็ว ความกังวลเรื่อง “จบแล้วจะตกงานไหม?” กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกคน หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเลือกระหว่าง “สาขาที่ใช่แต่เสี่ยงตกงาน” กับ “สาขาที่มีงานรองรับแต่ไม่ใช่ตัวเอง” การเลือกสายเรียนจึงไม่ได้วัดกันแค่ความชอบ แต่คือการมองหาทักษะที่ AI แทนที่ไม่ได้ และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแท้จริง
TNI สถาบันอุดมศึกษาได้มองเห็นโอกาส และเตรียมพร้อมหลักสูตรต่างๆ เพื่อคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การมีงานทำ พร้อมองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำงานและการทำธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไทย-นิจิ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรีภาคพิเศษ (หลักสูตรเทียบโอน) และวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงปริญญาโท ตอบโจทย์สายงานวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ ภาษา โลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
หลักสูตรในปี 2026 ที่รองรับความต้องการงานสาย TECH & AI สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง?
หลักสูตรไทย
สาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SC)
เรียนรู้การออกแบบสมองกลยุคใหม่ ระบบบนชิป “หัวใจของเทคโนโลยีโลก” และระบบสมองกลฝังตัว พร้อมทำโปรเจกต์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรบูรณาการ Chip Design และ Programming นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ การออกแบบวงจรและสถาปัตยกรรมชิป การเขียนโปรแกรมควบคุมชิปที่ออกแบบเอง เป็นการผสาน Chip Design + Embedded / IoT ไว้ในหลักสูตรเดียว
• เรียนจากของจริง ไม่ใช่การท่องจำ เข้าใจกระบวนการพัฒนาชิปตั้งแต่ต้นจนจบ จากแนวคิดสู่การ ออกแบบ ทดลองและศึกษาสู่การนำไปใช้งานจริง
• เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และจากงานวิจัยจริง พร้อมแก้โจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ผสานความรู้ทางวิศวกรรมและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อฝึกคิดแบบเป็นระบบและลงมือทำอย่างมืออาชีพ
• ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานจริง ด้าน Embedded System และ Digital IC Design
สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (DS)
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโอกาส วิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์อนาคต
• เรียนรู้ด้านวิทยาการข้อมูล ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
• เขียนโปรแกรมด้าน Data Science ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูล และการเลือกใช้โมเดลทั้ง Machine Learning และ AI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง
• วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้โมเดลด้าน Data Science เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างสูงสุด รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยข้อมูลที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ
• สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้จากข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย รวมถึงพร้อมพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน
สาขาการจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (BD)
เน้นทักษะการเป็นนักพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจจริง
• เรียนการบริหารธุรกิจครบวงจร ครอบคลุมการจัดการ การตลาด การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาธุรกิจ
• ผสานแนวคิดการจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางธุรกิจ
• พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมต้นทุน การตัดสินใจ และการสร้างกำไรอย่างเป็นระบบ
• เรียนรู้การทำธุรกิจจริงในยุคดิจิทัล ทั้ง Startup ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจอุตสาหกรรม
• สร้างผู้ประกอบการและนักบริหารรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ
สาขาการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ (HS)
เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทั้งการวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยว การทำงานโรงแรม และธุรกิจการบิน
• อัพสกิลภาษา ฝึกภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศผ่านการจำลองสถานการณ์จริง เช่น การดีลงานกับลูกค้าต่างชาติ, การแก้ปัญหาให้ลูกค้า และจำลองงานในโรงแรมห้าดาว
• สนุกกับวัฒนธรรม และการดีไซน์ประสบการณ์ เรียนรู้จิตวิทยาพหุวัฒนธรรมยุคใหม่ ด้วยบทบาท "นักออกแบบประสบการณ์" สร้างสรรค์ Customer Journey
• ลุยสมรภูมิธุรกิจจำลอง (Simulation) ฝึกคิดแบบนักบริหารผ่านการเล่นบอร์ดเกมและโปรแกรมจำลองธุรกิจ โรงแรม คาเฟ่ หรือบริษัททัวร์ ฝึกคำนวณกำไร-ขาดทุน และแก้ปัญหาหน้างานจริง
• ฝึกงานจริงในองค์กรจริง ก้าวสู่โลกการทำงานระดับสากล ฝึกงานในธุรกิจบริการ ทั้งโรงแรม 5 ดาว, สายการบินชั้นนำ, บริษัทจัดอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ หรือบริษัทญี่ปุ่น
• บินลัดฟ้าดูงานที่ญี่ปุ่น สัมผัสต้นตำรับนวัตกรรมและการบริการระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EGC)
การสื่อสารทางธุรกิจ และสายงาน “Brand Communicator”
• เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) ที่ต่างประเทศใช้พัฒนาภาษาให้นักศึกษาต่างชาติ
• มุ่งผลิตนักสร้างแบรนด์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
• หลักสูตรไทย ที่มีการเรียนวิชาที่บรรยายภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป
• ไม่เน้นท่องจำ ไม่มีแบบฝึกหัดเติมคำ เน้นสร้างกระบวนการคิดและลงมือทำแบบ3PBL-Practice, Problem and Project Based Learning
• เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (DT)
Digital Technology x Japan Industry Management
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมถอดรหัสความสำเร็จจากองค์กรญี่ปุ่น
• เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
• เสริมทักษะสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Economy และสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น
หลักสูตรนานาชาติ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (IND)
IND: Learn Globally. Create Innovatively. Build Your Future.
เรียนรู้ระดับสากล • สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม • ออกแบบอนาคตในแบบของคุณ
1. Global Business & Digital Transformation
เรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน พร้อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นวัตกรรม ความยั่งยืน และการบริหารการเงิน เพื่อพร้อมรับมือกับพลวัตของธุรกิจในตลาดโลก
2. Trilingual & Cross-Cultural Communication
พัฒนาทักษะการสื่อสาร 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อทำงานและดำเนินธุรกิจในบริบทสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Build Your Own Business with Solopreneurship
เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผ่าน Solopreneurship Project ตลอด 4 ปี ตั้งแต่การค้นหาไอเดีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างโมเดลธุรกิจ ไปจนถึงการทดลองและต่อยอดธุรกิจของตนเอง
4. Learn from Real-World Business Experts
ได้รับประสบการณ์และคำแนะนำจาก คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสถานการณ์จริงทางธุรกิจ
5. Global Learning & International Experience
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รวมถึงโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น
6. Five Dimensions for Global Entrepreneurs
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 มิติสำคัญ ได้แก่
• International Business – ความรู้และทักษะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
• Cultural Empathy – ความเข้าใจและการทำงานร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรม
• Entrepreneurial Spirit – ความคิดและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
• Global Networking – การสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจระดับสากล
• Digital Creativity & Innovation – ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เรียน TNI ไม่เพียงบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น นักศึกษายังผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและพร้อมทำงานได้ทันที ผ่าน TNI Cove value K-M-H-S ดังนี้
• Kaizen (改善): ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (継続的な改善)
• Monodzukuri (ものづくり): คิดเป็น ทำเป็น (自ら考え、実践する力)
• Hansei (反省): พิจารณาและปรับปรุงตนเองก่อน (まず自らを省みて、改善につなげる姿勢)
• Seii (誠意): ความจริงใจ (真心と誠実さ)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ก้าวแรกกับ TNI ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตของคุณ TNI: Ignite Your Future
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) : “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ พัฒนานักบริหาร” เว็บไซต์: www.tni.ac.th , Facebook: https://www.facebook.com/ThaiNichi