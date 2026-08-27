ดรุณาทร ร่วมกับ เอ-ทเวนตี้วัน เสริมศักยภาพเครือข่ายปกป้องเด็ก เปิดองค์ความรู้กฎหมายรับมือ “การค้ามนุษย์” และภัยหลอกลวงรูปแบบใหม่

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับ มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน จัด “โครงการการอบรมความรู้กฎหมายและการตอบสนองเบื้องต้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และการปกป้องเด็ก สำหรับเครือข่ายหน่วยงานปกป้องเด็กในท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การค้ามนุษย์หรือการละเมิดสิทธิเด็กได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นางจตุพร แสงหิรัญ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง, นางสาวโสภณา บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน, นายเสฏฐศิริ เธียรพิรากุล และนายสุรเชษฐ์ เณรบำรุง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นางสาวรพีพร เณรบำรุง สว.สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ประกอบด้วยผู้นำเครือข่ายปกป้องเด็กจากคริสตจักรต่าง ๆ ในจังหวัดตาก ตลอดจนเครือข่ายมูลนิธิและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หลักการคุ้มครองเด็ก และแนวทางการตอบสนองเบื้องต้นเมื่อพบเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรืออาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงในบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานด้านการป้องกันและปกป้องเด็ก เพื่อให้เครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และสร้างระบบเฝ้าระวังที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางจตุพร แสงหิรัญ รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็กและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
รองอัยการสูงสุดกล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คริสตจักร และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและคุ้มครองเด็กให้มีความเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาช่องทางการประสานงานและการส่งต่อความช่วยเหลือให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายอิศรา ขัติยวรา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวิชาการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้เสียหายโดยยึดหลัก “ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง” ควบคู่กับการดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะหลักการไม่ลงโทษผู้เสียหาย และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ขณะที่ นางสาวโสภณา บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ โดยสถานการณ์ที่พบมากในปัจจุบัน ได้แก่ การหลอกลวงไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์ รวมถึงการล่อลวงและบังคับใช้แรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของขบวนการที่ใช้หลักจิตวิทยาและข้อเสนอเรื่องรายได้หรือค่าจ้างในการชักจูง
การอบรมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพราะผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กสามารถเป็น “ด่านหน้า” ในการสังเกตความผิดปกติ เฝ้าระวังความเสี่ยง และเชื่อมต่อเด็กหรือผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ มูลนิธิดรุณาทร ยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ควบคู่กับการปกป้องสิทธิเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นและเครือข่าย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิของเด็กได้อย่างทันท่วงทีและยั่งยืน