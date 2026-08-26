ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกราย! “ปลัด อว.” ย้ำข้อร้องเรียนผลงานทางวิชาการต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานทั้งที่ใช้-ไม่ใช้ขอตำแหน่ง “ยศชนัน” มอบคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลั่นกรองอย่างเป็นกลาง เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีเมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด เรื่องร้องเรียนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมทั้ง เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่แจ้งกำชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมาเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ใช้บังคับกับทุกสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกำหนดตำแหน่งที่มีพฤติการณ์อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงผลงานทางวิชาการ ทั้งที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งและมิได้นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง และหากตรวจพบในระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตรวจพบภายหลังที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการไปแล้ว ว่ากระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วได้
“ดังนั้น หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่นำมาใช้ขอกำหนดตำแหน่งหรือไม่ได้ใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น ไม่ได้หมายความว่าผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์เท่านั้นจึงจะตรวจสอบได้ ผลงานที่ไม่ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการแต่เป็นประเด็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ต้องตรวจให้ได้ข้อยุติเช่นกัน” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวต่อว่า เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการทุกกรณี จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการตามกฎหมาย คือ สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ในลักษณะเดียวกันทุกราย ไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเป็นรายบุคคล
สำหรับกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการกฏหมายกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในหมวด 9 การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ส่วนกระบวนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นั้น กฏหมายกำหนดให้ รมว.อว. มีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ รมว.อว.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเป็นกลางทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดตามข้อกฎหมายข้างต้น
“การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะเพื่อความเป็นกลางและยุติธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการมีองค์ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา ทำหน้าที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ รมว.อว. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว
ปลัดกระทรวง อว. ย้ำว่า การที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ดำเนินการตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องกระทำผิด และไม่ได้เป็นการตัดสินล่วงหน้าว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แต่เป็นการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
“หลักการสำคัญคือ เมื่อมีข้อร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบตามกระบวนการ และดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกราย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว