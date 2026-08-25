รพ.กรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากเทียมแห่งแรกในไทย CoDE เชื่อมเครือข่ายการเรียนรู้สู่ระดับโลก

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ Straumann Group ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรากฟันเทียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัว Straumann Center of Dental Education (CoDE) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากเทียมอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CoDE แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 60 ของโลก ภายใต้เครือข่ายศูนย์การศึกษาด้านทันตกรรมของ Straumann ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคลินิก เพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริง
มร.มาร์คัส คอฟมันน์ รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ระดับสากล Straumann Group กล่าวว่า Straumann ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทักษะของทันตแพทย์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการรักษา โดย Straumann Center of Dental Education หรือ CoDE มีพันธกิจ คือการรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานสูงสุด และการเปิดพื้นที่ให้ทันตแพทย์จากที่อื่นได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทางคลินิกจริง ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันเครือข่าย CoDE มี 60 แห่ง ใน 28 ประเทศทั่วโลก การจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ ณ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพนี้ จะได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับศูนย์ชั้นนำอื่น ๆ ในทั่วโลก จึงเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงทันตแพทย์ไทยกับเครือข่ายการศึกษาระดับโลกของ Straumann พร้อมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ
พญ.บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในหลากหลายสาขา โดยให้ความสำคัญกับ ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานที่ที่พร้อมรองรับการรักษาและการเรียนรู้ ควบคู่กัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การได้รับเลือกเป็น Straumann Center of Dental Education (CoDE) แห่งแรกของประเทศไทยและนับเป็นแห่งที่ 60 ของโลก สะท้อนถึงมาตรฐานทางคลินิกขั้นสูงและความพร้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทันตกรรมในระดับภูมิภาค และต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการรักษาและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย”
ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ในปี 2027 ศูนย์ฯ เตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับทันตแพทย์ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านทันตกรรมรากเทียม ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งการสาธิตการผ่าตัด (Live Surgery)และ การฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย (Hands-on Training) เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ทางคลินิกและนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาได้อย่างเหมาะสม มี 2 หลักสูตร คือ
1. Digital Pro Arch Workflow Course หลักสูตรอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำรากฟันเทียมและใส่ฟันทั้งปาก ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวางแผนการรักษา ไปจนถึงการบูรณะขั้นสุดท้าย เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้ Digital Workflow ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูช่องปากทั้งขากรรไกร
2. Single Anterior Course หลักสูตรการทำรากฟันเทียมฟันหน้าด้วยระบบดิจิทัล ตั้งแต่วางแผนจนถึงฝังรากเทียมและใส่ฟันชั่วคราว ไปจนถึงการบูรณะขั้นสุดท้าย เป้าหมายคือลดขั้นตอนทางคลินิกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2755 1335 Contact Center โทร. 1719 หรือ แอดไลน์ BHQ Dental Line คลิก http://bit.ly/3XEOriq
หรือ CoDE website: https://www.straumann.com/en/dental-professionals/education.html