นิวซีแลนด์เพิ่ม 39 ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน พร้อมเปิดทางข้าราชการไทยเรียนต่อนิวซีแลนด์

ปี 2569 ถือเป็นวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–นิวซีแลนด์ ซึ่งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีศิษย์เก่านิวซีแลนด์ชาวไทยจำนวนมากประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา ที่ผ่านมาไทยและนิวซีแลนด์มีการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสผ่านทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้าถึงโอกาสการศึกษาระดับโลก พัฒนาความรู้ ทักษะ และความพร้อมรับโลกอนาคต
ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เพิ่มโควต้าเด็กไทย
หนึ่งในความร่วมมือสำคัญด้านการศึกษา คือ Manaaki New Zealand Scholarships ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวน ซึ่งนิวซีแลนด์ได้เพิ่มโควตาสำหรับนักศึกษาไทยจาก 4 ทุน เป็น 39 ทุน ในช่วงปี 2569–2570 เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สามารถนำกลับไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของตนเอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ของไทย
ผู้สนใจสามารถขอรับข้อมูล Manaaki New Zealand Scholarships 2027 ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ก่อนใคร ในงาน New Zealand Education Fair ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30–17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียน ฟรี www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair
ENZ ลงนาม MOU กับ ก.พ. ไทย เปิดทางข้าราชการไทยศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
ล่าสุด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ณ ทำเนียบรัฐบาล เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมโอกาสให้ข้าราชการไทยศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ พิธีลงนามจัดขึ้นต่อหน้าผู้นำของทั้งสองประเทศ ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ในโอกาสที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20–22 สิงหาคม 2569) สะท้อนถึงความร่วมมือด้านการศึกษาที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
นายเดวิด ดาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Education New Zealand กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาใหม่ๆให้กับบุคลากรไทย พร้อมต่อยอดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศ
ในด้านการศึกษานานาชาติ นิวซีแลนด์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2025 มีนักเรียนต่างชาติ 92,580 คน เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดการศึกษาที่สำคัญของนิวซีแลนด์มาอย่างยาวนาน โดยประเทศไทยติด Top 10 ประเทศที่ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในนิวซีแลนด์มากที่สุด สะท้อนความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากจุดแข็งด้านคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ติดอันดับ Top 2% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และล่าสุดนิวซีแลนด์ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Employment Outcomes หรือผลลัพธ์การจ้างงานของบัณฑิต จาก QS World University Rankings 2027 สะท้อนความสามารถในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่
นอกจากนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังโดดเด่นด้านการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเพิ่มชั่วโมงทำงานระหว่างเรียนให้นักเรียนต่างชาติ จากเดิม 20 ชั่วโมง เป็น 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา เพิ่มเติมจากมาตรการอนุญาตให้นักเรียนปริญญาตรีทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีเต็ม*
ENZ ชวนร่วมงาน New Zealand Education Fair 2026 ฉลอง 70 ปีแห่งความสัมพันธ์
เพื่อเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย–นิวซีแลนด์ ENZ เตรียมจัดงาน New Zealand Education Fair 2026 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00–17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ภายในงานพบผู้แทนจากกว่า 70 สถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมข้อมูลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และการประกาศ Manaaki New Zealand Scholarships ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวนประกาศรายละเอียดเวลา 10.30 น.
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมห้องเรียนจำลองสไตล์นิวซีแลนด์ (NZ Simulated Classroom) การทดสอบภาษาอังกฤษฟรี การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ และเสวนาพิเศษโดย คุณสู่ขวัญ บูลกุล ในมุมมองผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกเส้นทางการศึกษาในนิวซีแลนด์
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี ลงทะเบียนได้ที่ www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair