ม.อ. สุราษฎร์ธานี ผนึก สสปท. ขับเคลื่อน “Safety Culture” ชู Smart Safety ยกระดับความปลอดภัยหนุนเศรษฐกิจภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ขับเคลื่อนองค์ความรู้และเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 5–6 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มุ่งสร้าง “Safety Culture” หรือวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Safety มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและสนับสนุนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความร่วมมือและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการสนับสนุนการจัดงานและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับภูมิภาค
งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ และผู้ใช้แรงงานจากพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงาน คือ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign 2026 ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 37 รางวัล เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตลอดจนเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา การสาธิตนวัตกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR Training) ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เทคโนโลยี เครื่องมือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและสถานประกอบการได้จริง
การจัดงานครั้งนี้ยังสะท้อนแนวทาง Smart Safety ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่กับการสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้การพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน