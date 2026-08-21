อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัล Young OTOP 2569 จุดประกายเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ OTOP ไทยสู่สากล

วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพมหานคร นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดผลงาน "Young OTOP สู่สากล" ภายใต้ โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2569 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย โดยมีนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน และเยาวชน young OTOP ร่วมกิจกรรมฯ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ และทายาทผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 100 ราย ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การอบรมและพัฒนาศักยภาพ จำนวน 59 ราย และคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก จำนวน 50 ราย โดยผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแฟชั่น การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ พร้อมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลจากการดำเนินงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รวม 100 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทั้ง 50 ราย ก่อนเข้าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดผลงานที่มีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรม และศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการแฟชั่น การออกแบบ และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ อาทิ
คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบอิสระและผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.แพรวา รุจิณรงค์ อาจารย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์อเนก ตันตสิรินทร์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบเครื่องประดับ
ผลการตัดสินปรากฏว่า มีผู้ได้รับ "รางวัลต้นกล้านารีรัตน" จำนวน 10 รางวัล จาก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล รวมกว่า 140,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
รางวัลชนะเลิศ : นายอภิรัตน์ รัตนศิลา ผ้าซิ่นเมืองน่านโบราณ by คำไทด์ น่าน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวจิตรวรรณ ขัติกุล JaoJiang – จาวเจียง เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นางสาวพาณิภัส กูลหลัง Lay Kram Craft (เลครามคราฟท์) กระบี่
รางวัลชมเชย : นางสาววนัชพร หนูเผือก วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ ผ้าป้าติ๋ว อุบลราชธานี
รางวัลชมเชย : นายเพ็ญเพชร ห้องขวาง เพชรชรินทร์ ไหมไทย สุรินทร์
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
รางวัลชนะเลิศ : นายวีรภัทร ปรังเขียว Feel Youth เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวจรรยพร จันทร์เรือน ปั้นงานเซรามิค ลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นางสาวจิดาภา เติมสายทอง นุจนาชเบญจรงค์ สมุทรสาคร
รางวัลชมเชย : นายสุรสีห์ น้ำจันทร์ กลุ่มถักไหมสร้างอาชีพ ชัยนาท
รางวัลชมเชย : นางสาวจันทิมา ถิระเสถียร แสงจันทร์ จิวเวลรี่ จันทบุรี
ทั้งนี้ เยาวชน Young OTOP ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ราย จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงาน Silk Festival 2026 ที่ถูกจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2569 อีกทั้งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของทั้งสองประเภท จะได้รับโอกาสศึกษาดูงานด้านแฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโน้มตลาดระดับโลก ก่อนนำองค์ความรู้ มาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังพิธีมอบรางวัล ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 100 ผลงาน ซึ่งล้วนสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชื่อมั่นว่า โครงการ Young OTOP สู่สากล จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชน นักศึกษา ทายาทผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ในปีต่อไป
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และก้าวสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน