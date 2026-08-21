3 รางวัลการันตีความยั่งยืน: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดขยะฝังกลบ มุ่งสู่ Zero Waste to Landfill

โรงงานสุรารวงข้าว อธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการบริหารจัดการของเสียตามแนวทาง Zero Waste to Landfill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยครอบคลุมการจัดการของเสียตั้งแต่การลดการเกิดของเสีย การคัดแยก การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการจัดการของเสียปลายทางอย่างถูกต้อง โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
• ลดของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน พร้อมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาชนะบรรจุอาหารที่ปราศจากโฟม และแก้วน้ำแบบใช้ซ้ำ
• ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ทั้งภายในโรงงานและที่พักพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียแต่ละประเภท
• เพิ่มมูลค่าของขยะอินทรีย์ โดยนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในแปลงเกษตรพอเพียงภายในโรงงาน และผลิตไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและวัสดุดูดซับกลิ่น
• จัดการขยะรีไซเคิลและของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง โดยส่งวัสดุรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และส่งของเสียอันตรายให้ผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี
• ขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิด “Sustainability from Factory to Community” ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกและเพิ่มมูลค่าจากขยะรีไซเคิล แก่เยาวชนกว่า 130 คน จากโรงเรียนบ้านสระกอไทร และโรงเรียนบ้านไทรงาม รวมถึงชุมชนบ้านไทรงาม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบถังขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในพื้นที่
การดำเนินงานดังกล่าวช่วยยกระดับระบบการบริหารจัดการของเสียของโรงงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
จากความมุ่งมั่นดังกล่าว โรงงานสุรารวงข้าว อธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการรับรองผลการดำเนินงานภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าของเสีย และลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ อันเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โรงงานได้รับรางวัล ดังนี้
• 3Rs Award
• Zero Waste Achievement Award
• 3Rs+ Sustainability Awards ระดับดี
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้านการลดของเสีย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโรงงานสุรารวงข้าวในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน