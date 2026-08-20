“ซินโครตรอนแลนด์” ชวนเปิดโลกแห่งคลื่นแสง สี เสียง และอนุภาคในมหกรรมวิทย์ 2569

รอบตัวเราเต็มไปด้วยคลื่น ส่วนแสงที่เรามองเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของโลกแห่งคลื่น และเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเดินทางได้ในสุญญากาศ เช่นเดียวกับแสงซินโครตรอนที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ขอเชิญมาร่วมเรียนรู้โลกของคลื่นใน “ซินโครตรอนแลนด์” แดนมหัศจรรย์แห่งคลื่น แสง และอนุภาค โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2569
นนทบุรี - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอเชิญเยาวชน ครอบครัว และผู้สนใจร่วมสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบูธ “ซินโครตรอนแลนด์” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 หรือ NST Fair 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–23 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00–19.00 น. ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ปีนี้ซินโครตรอนแลนด์พร้อมพาทุกคนออกเดินทางสู่โลกของ “คลื่น” ผ่านกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุก เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงมือปฏิบัติจริง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานการทดลองเสียงแปลงร่างเป็นลาย (Chladni Plate) ตื่นตากับเม็ดทรายที่เรียงตัวเป็นลวดลายบนแผ่นเหล็กเมื่อเสียงสั่นสะเทือน สร้างงานศิลปะที่สวยงามผ่านวิทยาศาสตร์ 2. ฐานการทดลอง Mission: Light Beam! ภารกิจลับจับคลื่นแสง ฐานทดลองให้ร่วมปฏิบัติภารกิจลับ และสังเกตว่าคลื่นแสงเป็นอย่างไร? 3. ฐานการทดลองคลื่นแผ่นดินไหว จำลองการเกิดแผ่นดินไหว และเรียนรู้ว่าแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นอย่างไร และ 4. ฐานการทดลองการเร่งอนุภาคด้วยคลื่น ฐานทดลองเพื่อเรียนรู้ว่า คลื่นสามารถเร่งอนุภาคได้อย่างไร ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสู่กำเนิด “แสงซินโครตรอน”
นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกซินโครตรอนแลนด์นำวิดีโอเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภายในบูธ ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ผ่านวิดีโอเกม 2 เกม ได้แก่ 1. Synchrotron Dash เกมที่จำลองให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นอิเล็กตรอน วิ่งสะสมพลังงานภายในท่อของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน พร้อมเรียนรู้กระบวนการเพิ่มพลังงานของอิเล็กตรอนอย่างสนุกสนาน และ 2. Synchrotron Light Collector เกมภารกิจจับแสงและสะสมพลัง ให้ผู้เล่นได้ทดสอบความว่องไว พร้อมทำความรู้จักกับแสงซินโครตรอนผ่านการเล่นเกม
ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะภายในบูธยังมี บอร์ดเกมซินโครตรอน ทั้งเกมจับคู่การ์ดเหมือนและเกมจับคู่ภาพเหมือน ช่วยฝึกทักษะการสังเกต ความจำ และการเชื่อมโยงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกช่วงวัย พร้อมด้วยของรางวัลอีกมากมาย
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมทดลอง เล่นเกม และค้นพบว่าวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่น แสง เสียง และอนุภาคอยู่ใกล้ตัวและสนุกกว่าที่คิด พบกันที่บูธ “ซินโครตรอนแลนด์” ภายในงาน NST Fair 2026 ระหว่างวันที่ 15–23 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00–19.00 น. ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาเที่ยวซินโครตรอนแลนด์ แล้วออกเดินทางไปสนุกกับโลกวิทยาศาสตร์พร้อมกัน!