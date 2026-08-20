“รองนายกฯ เชน” ปักหลักบัญชาการช่วยชาวน่านจนกว่าน้ำท่วมคลี่คลาย สั่งระดมทุกหน่วยเร่งเยียวยา ฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

รองนายกฯ เชน ไม่ทิ้งประชาชนจังหวัดน่าน! ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย สั่งระดมสรรพกำลังเยียวยา ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุด
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่ 2 พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) น่าน, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรมว.สาธารณสุข และนายทรงยศ รามสูตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด
จุดแรก ศ.ดร.ยศชนัน ได้เดินทางไปยังศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองน่าน เพื่อพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยพบว่าผู้ประสบภัยต่างยังมีกำลังใจที่ดี รู้สึกปลอดภัย และเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆ นี้ โอกาสนี้ รองนายกฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่มสะอาด และเครื่องนอนให้เพียงพอ รวมถึงให้จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงหลังน้ำลด
จากนั้น ไปยังชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียง เพื่อแจกถุงยังชีพและประเมินสถานการณ์ โดยการลงพื้นที่ในจุดนี้ คณะของรองนายกฯ ต้องลงเรือเพื่อเดินทางฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังโซนบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมสูง ซึ่งพบว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากระดับน้ำสูงถึงประมาณ 1.50 เมตร และคาดการณ์ว่าจะมีมวลน้ำระลอกใหม่ไหลมาสมทบเพิ่มเติม
นอกจากนี้ หลายหลังคาเรือนในพื้นที่ยังมีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ถือเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนต่อไป ทั้งนี้ ศ.ดร.ยศชนัน ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมหลังจากนี้คือการระดมสรรพกำลังเข้าเร่งเยียวยา ฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุด
ต่อมาได้ไปยังสะพานกรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาและตำบลไหล่น่าน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านได้หนุนสูงขึ้นและไหลทะลักตัดผ่านตัวสะพาน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ ขณะเดียวกัน มวลน้ำยังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเร่งระดมกำลังนำกระสอบทรายมาวางเรียงเป็นแนวกั้นน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ คณะของรองนายกรัฐมนตรีได้ปักหลักพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยยืนยันที่จะอยู่บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ และพร้อมสั่งการประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลง