CURIOOkids ต่อยอด Future Skills สู่สนามจริง เปิดเวที “KIDSPRENEURS & KIDSFLUENCERS 2026” กว่า 600 ร้านค้า เด็กคิด–สร้าง–สื่อสารผ่านประสบการณ์จริง

CURIOOkids โรงเรียนเสริมทักษะแห่งอนาคตด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1.5–12 ปี มาตรฐานสากล เดินหน้าตอกย้ำแนวคิดการพัฒนา Future Skills ผ่านกิจกรรมครั้งใหญ่ “KIDSPRENEURS & KIDSFLUENCERS 2026” เปิดพื้นที่ให้เด็กก้าวออกจากห้องเรียน สู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ในบทบาทผู้ประกอบการและนักสื่อสารรุ่นเยาว์
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 พร้อมกัน ณ สาขาที่ร่วมกิจกรรมของ CURIOOkids โดยมีนักเรียนร่วมออกร้านรวมกว่า 600 ร้านค้า และมีเด็ก ผู้ปกครอง รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน เปลี่ยนพื้นที่กิจกรรมให้กลายเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ ที่เด็กได้คิด ทดลอง ลงมือทำ และสื่อสารกับผู้คนจริง
ภายในงาน เด็ก ๆ เปลี่ยนจาก “ผู้เรียน” สู่ “เจ้าของไอเดีย” ตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ ออกแบบสินค้าและร้านค้าของตัวเอง การวางแผน ไปจนถึงการนำเสนอและสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงาน ขณะเดียวกัน บทบาทของ Kidsfluencers ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการเล่าเรื่อง นำเสนอความคิด และสร้างความมั่นใจในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคต ทั้ง Entrepreneurship, Communication, Creativity, Critical Thinking, Problem Solving และ Confidence สะท้อนแนวทาง Learning by Doing ที่ทำให้ Future Skills ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เด็กเรียนรู้ แต่เป็นทักษะที่เด็กได้ทดลองใช้จริง
KIDSPRENEURS × KIDSFLUENCERS จาก “สร้างเป็น” สู่ “สื่อสารเป็น”
หัวใจของ KIDSPRENEURS & KIDSFLUENCERS คือการเชื่อมทักษะสองด้านเข้าด้วยกัน บทบาท Kidpreneur ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา ขณะที่ Kidsfluencer ช่วยพัฒนาการสื่อสาร การเล่าเรื่อง การนำเสนอ และความมั่นใจ
เด็กจึงไม่ได้เรียนรู้เพียงว่า “จะสร้างอะไร” แต่ยังได้เรียนรู้ว่า “จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองสร้างให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นคุณค่าได้อย่างไร”
กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดโมเดลการเรียนรู้ของ CURIOOkids ที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตผ่าน English Communication, Entrepreneurship, Technology และ Creative Design เพื่อเสริมทั้งความรู้ Soft Skills และ Life Skills ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
จากร้านค้าเล็ก ๆ กว่า 600 ร้าน สู่ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน KIDSPRENEURS & KIDSFLUENCERS 2026 จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จของกิจกรรม แต่ยังแสดงให้เห็นว่า เมื่อเด็กได้รับพื้นที่ให้คิด สร้าง ทดลอง และสื่อสารด้วยตัวเอง การเรียนรู้สามารถก้าวออกจากห้องเรียนและกลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้
CURIOOkids เดินหน้าขยายการเติบโต ตอกย้ำบทบาทโรงเรียนเสริมทักษะแห่งอนาคต
พร้อมกันนี้ CURIOOkids ยังเดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำบทบาท “โรงเรียนเสริมทักษะแห่งอนาคต” ด้วยแผนขยายสาขาจาก 13 แห่ง สู่ 17 แห่งภายในสิ้นปี และตั้งเป้าเติบโตกว่า 200% สู่ 37 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้เด็กและครอบครัวสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนความต้องการของผู้ปกครองยุคใหม่ที่มองว่า การศึกษาไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการสร้างความรู้ในห้องเรียน แต่ต้องช่วยเตรียมเด็กให้มีทั้ง ความรู้ ทักษะชีวิต Soft Skills และ Future Skills ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดย CURIOOkids พัฒนาการเรียนรู้ผ่าน 4 กลุ่มทักษะหลัก ได้แก่ English Communication, Entrepreneurship, Technology และ Creative Design พร้อมแนวทาง Learning by Doing ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ทดลอง ลงมือทำ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นแนวทางที่แบรนด์ใช้สื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง
CURIOOkids จึงเดินหน้าต่อยอดทั้งการพัฒนาหลักสูตร ประสบการณ์การเรียนรู้ และการขยายสาขาทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต และสร้าง “รากฐานแห่งอนาคต” ให้เด็กสามารถคิดเป็น สื่อสารเป็น สร้างสรรค์เป็น และกล้าลงมือทำ พร้อมเติบโตอย่างมั่นใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของ CURIOOkids ได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ CURIOOkids
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Website: www.curiookids.in.th
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