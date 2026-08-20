คณะนักร้องประสานเสียง 'จุฬดาร์' จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สานต่อภารกิจทูตวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตใหญ่ ณ กรุงสตอกโฮล์ม หลังคว้าชัย World Choir Games
หลังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยด้วยการคว้าเหรียญทองและเหรียญเงินจากเวทีระดับโลก World Choir Games 2026 ณ เมืองเฮลซิงบอร์ก ประเทศสวีเดน คณะนักร้องประสานเสียง "จุฬดาร์” (Chulada Choir) จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ยังคงเดินหน้าสานต่ออีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเป็นทูตวัฒนธรรมเยาวชนไทยผ่านเสียงเพลง โดยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อเปิดการแสดงคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "Stjärnljus – Chulada Choir Live in Stockholm" ณ โบสถ์โซเฟีย (Sophia Church) อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2026 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
บรรยากาศภายในงานเวลา 18.30 น. เป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศและคณะทูตานุทูตเข้าร่วมชมการแสดง นำโดย นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส (H.E. Mrs. Arunrung Phothong Humphreys) เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม และ นายเลียม แจ็กสัน ฮัมฟรีย์ส (Mr. Liam Jackson Humphreys) คู่สมรส พร้อมด้วย Mr. Olle Burell ประธานสภาเมืองสตอกโฮล์ม (President of the Stockholm City Council) และ H.E. Dr. Siniša Grgić เอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำสวีเดนและลัตเวีย ในฐานะอธิบดีคณะทูตประจำกรุงสตอกโฮล์ม
นอกจากนี้ ยังมีคณะทูตานุทูต สมาชิกสมาคมสตรีนานาชาติ (International Women’s Club) ผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ รวมถึงเครือข่าย Friends of Thailand และพี่น้องชุมชนชาวไทยในสวีเดน ที่มาร่วมส่งกำลังใจกันอย่างเนืองแน่น
สำหรับการแสดงในค่ำคืนแห่ง "Stjärnljus" (แสงดาว) คณะจุฬดาร์ได้นำเสนอบทเพลงที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งบทเพลงคลาสสิกสากล บทเพลงไทยอันไพเราะ และบทเพลงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง ถ่ายทอดผ่านพลังเสียงประสานอันทรงเสน่ห์ นับเป็นการใช้ดนตรีเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเข้ากับผู้คนบนเวทีนานาชาติได้อย่างสง่างามและน่าประทับใจ